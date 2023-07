Checkliste für Gartenarbeit im August: Diese 6 Dinge sind zu erledigen

Auf der Checkliste für Gartenarbeit im August gibt es einige Stichpunkte, die man auf keinen Fall vernachlässigen sollte. Damit man nichts vergisst, gibt's die wichtigsten Infos inklusive handlicher Übersicht in diesem Ratgeber.

Dass Gartenarbeit im August wichtig ist, sollte jeder Hobbygärtner auf dem Schirm haben. © 123rf/msfiolent

Mit dem August endet der Sommer so langsam. Trotzdem halten Trockenheit und Hitze oft weiterhin an.

Diese Bedingungen führen dann dazu, dass der Garten, aber auch die Gartenbewohner mit Wasser versorgt werden müssen, um unbeschwert durch die Jahreszeit zu kommen.

Darüber hinaus darf man die Pflege von Rasen, Stauden und Gemüsepflanzen nicht vergessen. Ansonsten ergibt sich im Garten schnell mal ein nicht ganz so schöner Anblick.

Damit das eigene Grün also in gutem Zustand bleibt, sollte man auch der Gartenarbeit im August etwas Zeit widmen. Was genau man dabei beachten sollte, erklärt TAG24 im Folgenden.

Mehr wissenswerte Tipps für die heiße Jahreszeit findest Du im Ratgeberbereich zu Gartenarbeit im Sommer.