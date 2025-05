Tag der Gartenarbeit? Was ist am 1. Mai erlaubt?

Als zusätzlicher freier Tag bietet sich der Erste Mai perfekt für bisher aufgeschobene Tätigkeiten im Garten an. Oder? Ist das Arbeiten im Garten an diesem Feiertag überhaupt erlaubt?

Den Ersten Mai für Gartenarbeit nutzen? Das ist möglich. © Bildmontage: 123RF/mimagephotography, 123RF/moovstock

Erster Mai - Tag der Gartenarbeit? Der Erste Mai ist weltweit, zumindest in vielen Ländern der Welt, ein Tag der Arbeiterbewegung. Wie in vielen Ländern ist er auch in Deutschland ein bundesweit gesetzlicher Feiertag.

Einige Teile der Bevölkerung finden sich an diesem auf Demos und Kundgebungen - häufig der Gewerkschaften - zusammen, andere Teile freuen sich über einen Feiertag, der bei gutem Wetter im Garten verbracht wird. Der freie Tag ist schließlich der beste Zeitpunkt für anfallende Gartenarbeiten, oder?

Darf man am Ersten Mai im Garten arbeiten und den Rasen mähen? Welche Tätigkeit verschoben werden sollten und was am Feiertag dennoch erlaubt ist, erfährst Du nun.