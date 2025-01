Zitronenbaum verliert Blätter: So geht man dagegen vor

Es gibt verschiedene Gründe, warum ein Zitronenbaum Blätter verliert. Die meisten Ursachen lassen sich in der Regel jedoch vermeiden.

Ein Standortwechsel und damit verbundene Temperaturschwankungen können für den Zitronenbaum fatal sein. Aber auch an die andere Luftfeuchtigkeit und Lichteinstrahlung kann die Pflanze nicht gewöhnt sein.

Aber auch gegenüber zu viel Wasser ist der Zitrusbaum, wie so viele andere Pflanzen, empfindlich. Staunässe gilt es daher dringend zu vermeiden.

Besonders häufig findet so ein Blattfall im Winter statt. Wird die Pflanze nicht angemessen eingewintert, ist sie größeren Temperaturschwankungen ausgesetzt. Aber auch wenn der Zitrusbaum langsam an die neuen Bedingungen gewöhnt wird, können die Bedingungen im Winterquartier fatal sein. Häufig ist das Verhältnis von Licht und Temperatur dort nämlich nicht optimal.

Auch der Unterschied der Temperatur zwischen Wurzel und Krone ist im kühlen Überwinterungslager oft zu groß. Nicht selten steht der Wurzelballen kühl auf einem kalten Fußboden, während die Pflanze über die Krone viel warmes Sonnenlicht abbekommt.

In diesem Fall kann es für den Baum schwer sein, zu entscheiden, ob er sich in der Ruhe- oder Wachstumsphase befindet. Daraufhin folgt in der Regel ein Blattabwurf.