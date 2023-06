Wer einen Kühlschrank entsorgen muss, hat 5 einfache Möglichkeiten

Wie kann man einen alten, sperrigen Kühlschrank entsorgen? Wenn Du Dir diese Frage stellst, dann bist Du hier genau richtig. Denn einfach an die Straße stellen und abwarten ist keine Lösung.

Alle Informationen zu den Entsorgungsmöglichkeiten und was man beachten sollte, erfährst Du im Anschluss.

TAG24 präsentiert fünf verschiedene Anlaufstellen, an denen man einen alten Kühlschrank entsorgen kann. Diese fünf Methoden unterscheiden sich vor allem in Aufwand und Kosten.

Im normalen Hausmüll haben ein alter Kühlschrank oder Teile dessen also nichts zu suchen!

Kühlschränke sind sperrig, schwer und ihre Entsorgung stellt einen in vielen Fällen vor logistische und fachliche Fragen.

In der Regel kann man seinen alten Kühlschrank kostenlos entsorgen. Wer sich aber für einen Anbieter entscheidet, der diesen abholt und die Entsorgung übernimmt, der muss natürlich dafür aufkommen. Da die Kosten dafür allerdings stark variieren, gibt es keine pauschale Summe, an die sich gehalten werden kann.

1. Wertstoffhof

Wertstoffhöfe nehmen in der Regel Elektroschrott kostenlos an. Allerdings bieten diese keine Abholung an und der Transport muss privat organisiert werden.

2. Verkaufen oder verschenken

Das Verkaufen oder Verschenken des alten Kühlschranks ist eine weitere Option, bei der keine Kosten anfallen. In manchen Fällen verdient man sogar noch ein wenig Geld mit seinem alten Gerät.

Wo Du Deinen Kühlschrank am besten verkaufen kannst, findest Du hier: >>>Elektroschrott verkaufen.

3. Sperrmüll

Die Entsorgung von Elektroschrott über den Sperrmüll ist eine weitere Möglichkeit. In der Regel muss ein Termin für die Abholung von Elektroschrott bei der Stadt angemeldet werden. Hier fallen geringe Kosten an, die in den meisten Fällen zwischen 10 und 30 Euro betragen.