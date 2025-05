Schaumstoff entsorgen: Klare Anleitung statt schwammiger Antwort

Bei dem Material handelt es sich nicht gerade um alltäglichen Abfall. Will man Schaumstoff entsorgen, kommen daher oft Unsicherheiten auf. TAG24 klärt auf.

Wie entsorgt man Schaumstoff? Gelbe Tonne oder Restmüll?

Schaumstoff kommt in vielen Lebensbereichen vor - sei es in Kissen, Matratzen, Polstern, Verpackungsmaterial oder sogar in Bau- und Dämmstoffen.

In der Regel bestehen PU-Schaum (auch Polyurethan) in Matratzen und Polstern, XPS (extrudiertes Polystyrol) in Bau- und Dämmmaterialien und Melaminschaum von Schwämmen nicht aus schädlichen Chemikalien und sind daher unbedenklich.

Besonders bei Neuanschaffungen oder Renovierungen fällt jedoch oft eine große Menge Schaumstoff an, die richtig entsorgt werden muss.

Ein unsachgemäßer Umgang kann Recyclingprozesse erschweren oder verhindern und außerdem in der Verschwendung von Ressourcen enden, was keinesfalls umweltschonend ist.

Für den Umweltschutz und eine effiziente Abfallwirtschaft sollte man also darauf achten, Schaumstoff richtig zu entsorgen.