Gelber Sack, Restmüll oder Wertstoffhof? So kann man Töpfe entsorgen

Da es nicht so oft vorkommt, wissen viele nicht, wie man Töpfe entsorgen sollte. Gehören sie in die gelbe Tonne, den Restmüll oder den Sperrmüll?

Irgendwann kommt die Zeit, in der man sich von alten Kochutensilien trennen und Töpfe entsorgen muss.

Wo kann man alte, ruinierte Töpfe entsorgen, ohne etwas falsch zu machen? © 123RF/singergm Trotz regelmäßiger Nutzung gehören Kochtöpfe nicht gerade zu den Dingen, die man ständig neu kaufen muss. In der Regel halten sie eine gefühlte Ewigkeit. Ist der Topf nach Unachtsamkeit doch einmal ruiniert und komplett verkohlt oder verbeult, fragt man sich auf einmal, wie und wo man Töpfe entsorgen kann. Gleiches gilt, sobald ein Set an neuen Kochutensilien den alten Topf ersetzen soll. Sie in den Restmüll zu schmeißen, fühlt sich genauso falsch an, wie die Entsorgung in der gelben Tonne? Entsorgen Ratgeber Fahrradreifen entsorgen - Einfacher geht's echt nicht Dann verrät TAG24, wo alte Kochtöpfe - je nach Zustand - hingehören.

Töpfe entsorgen: Gelber Sack, Restmüll, Sperrmüll?

Der gelbe Sack ist schlicht falsch und auch im Restmüll fühlt sich das Entsorgen nicht richtig an. Gehören Töpfe etwa auf den Sperrmüll? Die Antworten gibt's im Folgenden.

Töpfe gehören in die Wertstofftonne

Auf Wertstofftonnen ist oft sogar ein Topf abgebildet. © dpa/Jens Kalaene

Sind die Töpfe sauber, gehören sie in die Wertstofftonne. Diese sammelt Stoffe, die nicht verschwendet, sondern wieder recycelt werden sollen. Wer keine Wertstofftonne besitzt, kann alte Töpfe zu einem Wertstoff- oder Recyclinghof bringen. Dort werden haushaltsübliche Mengen häufig kostenfrei angenommen.

Tipp: Vor der Fahrt dorthin lohnt sich ein Blick in den Keller oder auf den Dachboden, wo sich sicher weitere zu entsorgende Wertstoffe befinden.

Alte Töpfe dürfen nicht in den gelben Sack

In der "normalen" gelben Tonne, in die gelbe Säcke kommen, hat ein Topf eigentlich nichts zu suchen. Dort landen nämlich nur Verpackungsmaterialien. Allerdings wurde die gelbe Tonne in einigen Städten und Gemeinden Deutschlands durch die Wertstofftonne ersetzt. In Berlin, Münster, Leipzig, und Köln können alte Töpfe z. B. unkompliziert in diesen gelben oder orangefarbenen Tonnen entsorgt werden.

Kann man Töpfe in Rest- oder Sperrmüll entsorgen?

Ist der alte Kochtopf stark verschmutzt, sodass man das verkohlte Material nicht mehr retten kann, darf er aber nicht in die Wertstofftonne. Dann wird der Topf im Restmüll entsorgt. Dort gehört übrigens auch der jeweilige Glasdeckel hin. Auf dem Sperrmüll haben alte Töpfe nichts zu suchen, da es sich nicht um sperrige Objekte wie Möbel oder Haushaltsgeräte handelt.

Ist die gelbe Tonne eine Wertstofftonne?

In die eigentliche gelbe Tonne gehören nur gelbe Säcke mit Verpackungsmaterial. © Marijan Murat/dpa Die Wertstofftonne ist nicht das gleiche wie die gelbe Tonne, obwohl sie sich oft ähneln. In der gelben Tonne darf man keine Töpfe entsorgen. Dort werden ausschließlich recyclebare Verpackungsmaterialien gesammelt. In die Wertstofftonne dürfen dagegen auch stoffgleiche Nichtverpackungen, also sämtliche Kunst- und Verbundstoffe sowie Metall. Entsorgen Ratgeber In welche Tonne darfst Du Katzenstreu entsorgen? Diese sind jedoch noch nicht bundesweit verbreitet. Ob eine gelbe Tonne oder eine Wertstofftonne verwendet wird, ist abhängig von der Kommune. Wertstofftonnen sind in der Regel gelb, schwarz mit gelbem Deckel oder orange, und geben an, dass es sich um eine Wertstofftonne handelt.

Alternative: Ausrangierte Töpfe verwerten und Müll vermeiden

Bevor man Emailletöpfe entsorgt, kann man sie anderweitig nutzen. © 123rf/foottoo Wer alte Kochtöpfe ausrangieren möchte, kann sich erst mal fragen, ob eine Entsorgung wirklich notwendig ist, oder ob der Topf in irgendeiner Weise noch brauchbar ist. Bevor man ihn wegwirft, gibt es beispielsweise einige Tipps, mit denen man einen angebrannten Topf reinigen kann. Eventuell ist er also doch noch nicht unbrauchbar. Werden alte Kochutensilien lediglich durch neue, moderne ersetzt, sind sie oft noch funktionstüchtig. Mit Sicherheit gibt es noch Menschen, die sich über gebrauchte, aber intakte Töpfe freuen würden. Daher ist es sinnvoll, ausrangierte Töpfe zu verkaufen, zu verschenken oder zu spenden. Wer einem alten Topf ein zweites Leben schenken möchte, kann ihn zweckentfremden. Vielleicht findet man noch einen unüblichen Nutzen für den Kochtopf. Je nach Optik kann man schöne alte Emailletöpfe z. B. als Blumentöpfe verwenden.