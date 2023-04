Gelbes Shirt durch Kurkuma? Flecken entfernst Du mit diesen Hausmitteln

Kurkuma kann auf Textilien, Oberflächen, aber auch auf der Haut unschöne Flecken hinterlassen. © 123RF/liudmilachernetska x 123RF/nickoa, Fotomontage

Ob als ganze Knolle, Pulver oder Kapseln: Der aus Indien und Südostasien stammende Kurkuma ist ein jahrtausendealtes Gewürz, das zur Familie der Ingwergewächse gehört.

Genutzt wird er beispielsweise in der ayurvedischen Heilkunst, da man dem sogenannten gelben Ingwer gesundheitsfördernde Eigenschaften nachsagt.

Nicht zu verwechseln durch seine auffällige, goldgelbe Farbe ist der Inhaltsstoff Curcumin in der Kurkumawurzel für ebendiese Farbgebung verantwortlich.

Im Haushalt wird er in der Regel zum Würzen verschiedenster Gerichte genutzt. Aber auch als Getränk namens Goldene Milch (Milch gemischt mit Kurkuma und anderen Gewürzen) hat Kurkuma in den vergangenen Jahren einen echten Trend erlebt.

So gut Kurkuma auch in der Küche ist, so ärgerlich ist es jedoch, wenn es unschöne Flecken hinterlässt, die zudem schwer zu entfernen sind.

Wie man es schafft, die gelben Kurkumaflecken zu entfernen, erfährst Du in diesem Ratgeber.

