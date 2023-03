Ölflecken entfernen: So bekommt man Textilien, Asphalt und Holz wieder sauber

Egal, ob es sich um Speiseöl oder Motorenöl handelt, ob sie auf der Kleidung, dem Sofa oder den Pflastersteinen in der Garageneinfahrt entstehen - es sind und bleiben hartnäckige Ölflecken. Entfernen kann man sie mit ein wenig Geduld und den richtigen Mitteln aber trotzdem.

Frisches Öl kann man wegwischen. Ist es jedoch schon eingezogen, bekommt man es oft nicht restlos entfernt. © 123RF/armacuatro

Die Verwendung von Ölen ist äußerst vielfältig, sei es als Nahrungsmittel, in der Medizin und Naturheilkunde, in Form von Kraft- und Treibstoffen oder in der chemischen Industrie.

Eines haben Speiseöle, ätherische Öle, Mineral- und Silikonöle aber gemeinsam: Sie können hässliche, hartnäckige Flecken hinterlassen, die sich nicht einfach mal schnell mit Wasser beseitigen lassen.

So schnell Ölflecken auch entstehen, so schwer lassen sie sich wieder entfernen. Aber: Es ist nicht aussichtslos. Wenn man möglichst schnell handelt und dabei auch noch die richtigen Hausmittel zur Hand hat, kann man sich den Flecken erfolgreich zur Wehr setzen.

Dieser TAG24-Ratgeber klärt auf, wie man Ölflecken wirksam aus der Kleidung, Teppichen und Sofas sowie Holz und Straßenbelag entfernen kann.

Wie Ihr auch anderen Schmutz loswerdet, erfahrt Ihr im Fleckenratgeber.