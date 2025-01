Kann man ein Brillenputztuch waschen? Das solltest Du wissen

Mit einem schmutzigen Tuch ist das Polieren kontraproduktiv. Es nimmt dann keinen Dreck und Staub auf, sondern verteilt ihn wieder auf den Gläsern. So bringt das natürlich gar nichts.

3. Schritt: Das Brillenputztuch mit klarem Wasser ausspülen und an der Luft trocknen lassen.

2. Schritt: In der Waschlösung lässt man das Reinigungstuch dann einweichen.

1. Schritt: Man gibt wenige Tropfen milder Seife, Spülmittel oder Feinwaschmittel in kaltes Wasser.

Um das Putztuch per Hand waschen zu können, geht man wie folgt vor.

Zum Trocknen sollten weder Wäschetrockner noch Trocknertücher verwendet werden. An der Luft trocknen gewaschene Brillenputztücher am besten.

Ratsam ist hingegen die Verwendung eines Wäschenetzes - vor allem wenn das Tuch mit anderen Objekten gewaschen wird. So werden Fusseln verhindert.

In der Waschmaschine ist es mit Feinwaschmittel im Schonwaschgang bei höchstens 40 Grad waschbar.

Muss man ein Brillenputztuch waschen?

Für ein rückstandsloses Putzen der Gläser sollte man ein Brillenputztuch waschen. Dadurch verhindert man Ansammlungen von Dreck und Bakterien.

Kann man das Putztuch in der Waschmaschine reinigen?

Generell ist es möglich, ein Brillenputztuch in der Waschmaschine zu reinigen. Wichtig ist eine angemessene Temperatur sowie das richtige Waschmittel. Am besten wäscht man es in einem Wäschesack mit einem Schonprogramm.

Wie warm darf man ein Brillentuch waschen?

Die Reinigungstücher dürfen nur bei höchstens 40 Grad gewaschen werden, um das Material nicht zu beschädigen.

Mit welchem Waschmittel reinigt man Brillenputztücher?

Zum Reinigen schmutziger Brillenputztücher verwendet man schonende Waschmittel. Geeignet sind zum Beispiel milde Seife oder Feinwaschmittel.

Welche Fehler sollte man beim Reinigen vom Brillentuch vermeiden?

Nicht geeignet zum Waschen der Tücher sind Bleichmittel und Weichspüler. Sie können den Stoff beschädigen und für Rückstände auf dem Tuch und somit für Schlieren auf dem Glas sorgen. Außerdem sollte man Brillenputztücher nicht im Trockner trocknen lassen.