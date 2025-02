Effektiv oder sinnlos: Wie gut ist Cola als Reinigungsmittel?

Ein solcher Geheimtipp empfiehlt auch die Verwendung von Cola. Das Erfrischungsgetränk soll ätzend wirken und Schmutz lösen. So soll man zum Beispiel die Toilette mit Cola reinigen können.

Was die Reinigung und Fleckenbekämpfung angeht, verbreiten sich so einige Geheimtipps, nach denen einfache Hausmittel fast zu Wundermitteln werden.

Bis zu einem gewissen Ausmaß kann Cola also als Reiniger eingesetzt werden. Effektiver sind aber spezifische Reinigungsmittel.

Entscheidend für eine reinigende, schmutzlösende Wirkung von Cola ist darin enthaltene Phosphorsäure (H3PO4). Dabei handelt es sich um ein Säuerungsmittel zur Konservierung von Lebensmitteln (auf dem Label anhand des Kürzels E338 erkennbar).

Phosphorsäure ist auch in vielen Reinigern enthalten, weshalb Cola als Reinigungsmittel gar nicht so absurd ist, wie es zunächst erscheint. In Reinigern ist die Säure jedoch viel konzentrierter vorhanden.