Matratze reinigen: hygienisch rein und fleckenfrei mit Hausmitteln

Flecken und Gerüche auf der Matratze sind lästig und stören, aber lassen sich manchmal nicht vermeiden. Wie Du Deine Matratze reinigen und mit Hausmitteln wieder hygienisch auf Vordermann bringen kannst, erfährst Du in diesem Ratgeber.

Weil mit der Zeit Flecken auf Matratzen gelangen können, ist es umso wichtiger, seine Matratze zu reinigen. © 123rf/videst

Das Gefühl, in ein frisch bezogenes Bett zu schlüpfen, gehört doch zu den schönsten überhaupt. Doch was unter dem Bettlaken alles schlummert und für einen ungesunden Schlaf sorgt, rückt schnell in den Hintergrund.

Kannst Du Dich noch an die letzte Intensivreinigung Deiner Matratze erinnern?

Ob simple Auffrischung oder gründliche Reinigung - mit einigen hilfreichen Tipps bekommt man die Schlafunterlage wieder sauber. Gängige Mittel und Utensilien, die fast jeder im eigenen Haushalt findet, wirken bereits Wunder.

Also ran an die Matratzenreinigung - verleihe Deinem Bett neue Frische. Alles, was Du wissen musst, findest Du hier.

