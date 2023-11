Seide waschen leicht gemacht: So bleibt sie glänzend und geschmeidig

Mit welchem Waschmittel man Seide waschen sollte, um den Stoff zu schonen und was man unbedingt vermeiden sollte, verrät TAG24 in diesem Ratgeber.

Weiß man erst mal, wie es richtig funktioniert, ist es gar nicht mehr so kompliziert, Seide zu waschen. Tatsächlich sollte man Seide ohnehin nicht zu häufig waschen. Das ist auch nicht so schnell notwendig, wie beispielsweise bei Stoffen aus Baumwolle, weil die Naturfasern im bestimmten Rahmen selbstreinigend sind.

Tipp: Was genau die verschiedenen Zeichen auf Pflegeetiketten bedeuten, erklärt der folgende Artikel:

Eine chemische Reinigung ist jedoch nicht bei jedem Seidenstoff nötig. Beim Waschen von Seide sind Temperatur und Waschmittel sehr wichtig. Empfohlen ist ebenfalls eine Handwäsche. Das klappt so:

1. Schritt: Seidenwaschmittel in kälterem bis maximal 30 Grad warmem Wasser auflösen.

2. Schritt: Seidenstoff eine kurze Zeit (maximal fünf Minuten) einwirken lassen.

3. Schritt: Den Stoff anschließend leicht bewegen und vorsichtig herumwirbeln.

4. Schritt: Zum Schluss mit klarem Wasser auswaschen.

Wichtig ist es, in Schritt drei auf keinen Fall am Seidenstoff zu ziehen und an ihm zu reiben. Das würde dem empfindlichen Material schaden.