Hunde aus dem Ausland adoptieren: Das solltest Du wissen

Wer dabei z. B. Hunde aus dem Ausland adoptieren will, findet in diesem Ratgeber Wissenswertes zum Ablauf und der Organisation einer solchen Adoption.

Stattdessen werden Straßenhunde von den Menschen oft als lästig wahrgenommen und Privathunde dienen nicht selten ausschließlich als Wachhund, wobei sie im Freien an der Kette gehalten werden.

Hunde werden in vielen Ländern nicht als vierbeiniges Familienmitglied geschätzt.

Was man unbedingt tun sollte, bevor ein neuer Hund in Deutschland ankommt:

Mit der Übernahme eines Hundes erhält man in der Regel die Ausreisepapiere, die Mikrochip-Nummer, den Impfpass und den EU-Ausweis.

Normalerweise hast Du nicht viel damit zu tun, Deine Fellnase für die Ausreise vorzubereiten. Das übernehmen die Tierschützer. Für Dich fängt der Papierkram erst an, wenn Dein Hund bei Dir angekommen ist.

Ein Hund darf nicht einfach so aus einem Land in das andere reisen. Vorher gibt es noch eine Menge Papierkram zu erledigen.

Aufgepasst: In Bayern, Nordrhein-Westfalen und Berlin gibt es einen verpflichtenden Hundeführerschein für sogenannte Listenhunde. In Niedersachsen müssen alle Hundebesitzer einen solchen Führerschein nachweisen können.

5. Tag der Ausreise: An diesem Tag kann man seine Fellnase abholen.

Eine Adoption aus dem Ausland läuft in den meisten Fällen bei jeder Tierschutzorganisation ähnlich ab.

Da nur nachhaltiger Tierschutz langfristig etwas an dem Leid der Hunde verändern kann, solltest Du Dich bei der Wahl für eine Tierschutzorganisation genau über diese informieren. Denn nachhaltiger Tierschutz ist seriöser Tierschutz!

Gleichzeitig sollten Tierschutzorganisationen Aufklärung leisten. Das bedeutet, den Menschen zu erklären was Tierschutz überhaupt ist und ihnen zu zeigen, wie man Hunde artgerecht hält.

Natürlich ist es wichtig, Hunde aus schlechten Lebensbedingungen zu retten und in ein stabiles Zuhause zu vermitteln. Jedoch ist es genauso wichtig die Ursache zu bekämpfen, welche die Hunde in Not bringt. Daher bedeutet Tierschutz auch Aufklärung und Prävention.

Der Tierschutz in Deutschland ist eine wichtige Stütze für den ausländischen Tierschutz. In Deutschland warten geduldige Pflegestellen die Hunde aus dem Ausland aufnehmen und sie auf ein Leben in einer Familie vorbereiten.

Hunde, welche bereits in einer Pflegestelle leben durften, hatten die Chance in Deutschland anzukommen und haben von ihrer Pflegefamilie viel lernen können. Außerdem können diese Hunde auf ihren Pflegestellen besucht werden, was die Chance einer erfolgreichen Adoption ebenfalls erhöht.

Auch deutsche Tierheime nehmen regelmäßig Hunde aus dem Ausland auf, um ihnen eine bessere Chance auf ein neues Leben zu gewährleisten.