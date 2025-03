Dürfen Hunde Erdbeeren fressen? Diese Fakten solltest Du kennen!

Das Wichtigste in Kürze

Wenn sie gründlich abgewaschen werden, sind auch Walderdbeeren gut für Hunde. Bei Erdbeeren für Hunde kommt es nur darauf an, dass sie unbehandelt und gewaschen sind.

Je früher man kleine Portionen Obst in den Alltag von Welpen einbaut, desto leichter lassen sich z. B. Erdbeeren in die Futterroutine integrieren.

Erdbeeren können Welpen als zusätzliches Futter beim Heranwachsen unterstützen. Vor allem Vitamine B und C helfen beim Aufbau eines gesunden Immunsystems. Haut und Knochen eines jungen Hundes profitieren zudem von Vitamin A, E und Kalzium in Erdbeeren.

Wer auf Nummer sicher gehen will, spricht mit einem Tierarzt oder einer Tierärztin ab, wie viele Erdbeeren den Bedürfnissen des eigenen Hundes gerecht werden. Ansonsten sollte man kleine Mengen Erdbeeren nicht überschreiten, weil das dem Wohlbefinden eines Vierbeiners schaden kann.

Hunde dürfen Erdbeeren fressen

In der Regel sind Erdbeeren gut für Hunde, sie dürfen also gern ein paar davon snacken. Allerdings sollten es nicht zu viele am Tag sein, um eine ungewollte Gewichtszunahme und schlimmere Folgen einer zu hohen Menge zu vermeiden.

Da nicht jeder Hund gleich viele Erdbeeren verträgt und manche sogar allergisch darauf reagieren, sollte man seinem Vierbeiner zuerst ganz kleine Portionen geben.