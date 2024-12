Faktencheck: Dürfen Hunde Nüsse fressen?

TAG24 klärt darüber auf, welche Nüsse ein Hund genießen darf, welche absolut tabu sind und was zu tun ist, wenn die falsche Nuss gefressen wurde.

Hunde dürfen nicht alle Nüsse fressen. Es kommt auf die Nusssorte an.

Klar ist, dass auch Vierbeiner in diesen Genuss kommen möchten. Aber dürfen Hunde Nüsse fressen oder sollten sie kein Bestandteil der Hundeernährung sein?

Weil Nüsse reich an Vitaminen, Mineralstoffen und gesunden Fettsäuren sind, sind sie nahezu in jeder Küche zu finden. Menschen genießen sie morgens im Müsli, pur als Snack oder angebraten im Abendessen.

Die Vielfalt von Nüssen, die für Hunde erlaubt sind, ist groß. Dennoch sollten manche von ihnen nur in kleinen Mengen gefüttert werden. Die folgende Liste geht detailliert darauf ein.

Erdnüsse sind reich an wertvollen Mineralstoffen, Spurenelementen und Eiweiß. Bei gesunden Hunden dürfen sie durchaus in den Napf, sollten aber wegen ihres hohen Fettgehalts nur in kleinen Mengen gefüttert werden.

Zudem können Erdnüsse auch bei Hunden zu allergischen Reaktionen führen. Deshalb ist es ratsam, sich mit sehr kleinen Mengen heranzutasten, um die Verträglichkeit zu testen.