Morgens, abends oder mehrmals täglich? Wann sollte man Hunde am besten füttern?

In erster Linie kommt es darauf an, was der eigene Hund am besten verträgt. Das lässt sich anhand seiner mentalen Verfassung und seiner körperlichen Konstitution feststellen. Der Stuhlgang ist ebenfalls ein guter Indikator für eine art- und typgerechte Nahrungsaufnahme. Ist der Stuhl regelmäßig und fest, kann man grundsätzlich von einer gesunden Ernährung ausgehen.