Katze greift Füße an und beißt in Zehen? So geht man mit dem Verhalten um

Wenn eine Katze Füße im Bett angreift, endet das Ausschlafen schnell mal früher. © Bildmontage: 123RF/blastam, 123RF/serrgey75

Katzenhalter kennen sie vielleicht: die plötzlichen Attacken ihrer kleinen Stubentiger. Unbemerkt lauern sie einem auf und greifen blitzschnell an, wenn man an ihnen vorbeigeht. Das Jagdobjekt sind dabei in der Regel Füße, weil sie sich in etwa auf Augenhöhe befinden.

Außerdem nehmen Katzen mit ihrem ausgeprägten Geruchssinn den Duft ihrer Lieblingsmenschen insbesondere an den Füßen wahr.

Ein besonders verlockendes Angriffsziel sind Zehen, die aus dem Bett hervorschauen. Ein Ausschlafen wird dabei schnell mal abgekürzt, wenn man plötzlich einem Angriff zum Opfer fällt und sich Krallen oder Zähne in den Fuß bohren.

Woher kommt dieses Verhalten? Handelt es sich einfach um Katzen-Zoomies?

Warum Katzen Füße angreifen und wie man ihnen die Angriffe abgewöhnen kann, erfährst Du im Anschluss.