Liebes Kätzchen oder Schlafräuber: Was machen Katzen nachts?

Was machen Katzen nachts, wenn sie nicht schlafen? Und warum sind die Vierbeiner oft so aktiv in der Nacht? Fragen, die sich so mancher Besitzer bzw. manche Besitzerin vielleicht schon mal gestellt hat. TAG24 liefert interessante Antworten.

