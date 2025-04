Angst, Frust, Schmerz - Ein Leitfaden, warum Hamster wirklich quieken

Hamster geben verschiedene Geräusche bzw. Laute von sich, wodurch sie Emotionen und körperliche Befindlichkeiten ausdrücken. Was steckt zum Beispiel dahinter, wenn Hamster quieken? Mögliche Ursachen und Tipps zur Abhilfe liefert dieser Beitrag.

Ein typisches Geräusch von Hamstern ist das Quieken. © 123rf/verastuchelova

Hamster haben einen starken Bewegungs- und Beschäftigungsdrang, was so mancher Besitzer bzw. manche Besitzerin schon mal als störend und laut wahrnimmt, insbesondere nachts.

Die Geräusche entstehen dann vor allem beim Fressen und Trinken, beim Nagen, Entdecken und Buddeln sowie beim Rennen im Laufrad - typischerweise werden sie also durch die jeweilige Aktivität des Hamsters erzeugt.

Betrachtet man dagegen ihre eigene Lautsprache, also Töne, die sie selbst von sich geben, zählen die kleinen Nager in der Regel eher zu den ruhigen Tieren. Dabei verfügen sie durchaus über ein beachtliches Repertoire an verschiedenen Geräuschen wie Glucksen, Knurren, Fauchen, Brummen und Zähneklappern.

Zu einem der häufigsten Laute zählt das Quietschen. Was es bedeutet, wenn Hamster quieken, wird nun im Anschluss genauer erklärt.