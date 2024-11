Können Meerschweinchen frieren? Tipps und Infos

Die Wohlfühltemperatur liegt bei Meerschweinen zwischen 18 und 24 Grad Celsius. © 123rf/kanfela

Meerschweinchen sind sehr empfindliche Tiere, für die es durchaus Stress bedeuten und zu gesundheitlichen Problemen führen kann, wenn sich die Umgebungsbedingungen verändern. Das gilt auch bezüglich der Temperatur.

Ist es zu warm, besteht das Risiko, dass die Nager einen Hitzschlag erleiden. Sind die Temperaturen dagegen zu niedrig, können Meerschweinchen frieren.

Das gilt bereits bei Werten unter 15 Grad Celsius, die sowohl in Innen- als auch in Außenhaltung möglichst vermieden werden bzw. zumindest nicht über einen längeren Zeitraum vorherrschen sollten. Am wohlsten fühlen sich die Nager bei etwa 18 bis 24 Grad Celsius.

Das bedeutet jedoch nicht, dass Meerschweinchen im Winter drinnen bleiben müssen. Damit sie aber draußen nicht frieren, bedarf es einiger Vorbereitung. Was es zu beachten gibt und woran man erkennt, dass dem Meerie kalt ist, wird im Folgenden erklärt.