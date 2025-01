Es klingt süß und lebhaft - aber warum quieken Meerschweinchen?

Wenn Meerschweinchen quieken, kann das aus verschiedenen Gründen geschehen. Welche das sind und worauf Halter und Halterinnen in diesem Zusammenhang achten sollten, verrät dieser Beitrag.

So weisen laute, schrille Töne eher auf einen Erregungszustand hin, während tiefe Töne als Zeichen der Zufriedenheit angesehen werden können. Was genau es bedeutet, wenn Meerschweinchen quieken, wird im Folgenden erklärt.

Häufig quieken Meerschweinchen dann, wenn sie hungrig sind. So möchten sie auf sich aufmerksam machen und gefüttert werden.

Selbst Meerschweinchen, die popcornen bzw. in der Gegend umherhüpfen oder miteinander spielen , geben quiekende Laute von sich. Ein freudiges Quieken klingt oft recht fordernd.

Das Quieken kann ebenso ein Ausdruck von Freude sein, z. B. dann, wenn Meerschweinchen gefüttert werden bzw. ihr Herrchen oder Frauchen nach Hause kommt und sie Geräusche wie das Öffnen der Kühlschranktür oder das Rascheln einer (Futter-) Tüte hören, was sie mit einer zeitnahen Fütterung bzw. einem Leckerli verbinden.

Auch wenn sich die Meeries in einer vermeintlich bedrohlichen Lage befinden, geben sie diese Laute von sich. Als Beispiel kann die Untersuchung in einer Tierarztpraxis genannt werden.

Hört sich das Quieken eher schrill an, ist das meist ein Zeichen von Panik oder Angst. Das kann unter anderem dann auftreten, wenn sich das Meerschwein allein gelassen fühlt oder seine Gruppenmitglieder sucht.

Da die Tiere instinktiv selten Schmerzen oder Schwäche zeigen, weil sie dadurch in freier Wildbahn leichte Beute für Jäger wären, sollten selbst kleinste Anzeichen einer Erkrankung ernst genommen und ein Tierarzt aufgesucht werden.

Meerschweinchen quieken ebenfalls, wenn sie ihre Gruppenmitglieder auf einen Feind aufmerksam machen wollen. In diesem Zusammenhang fungiert das Geräusch also als Warnlaut, der ein- bis zweimal ausgestoßen wird und die Artgenossen dazu aufruft, sich in Sicherheit zu bringen.