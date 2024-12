Benching: Daran erkennst Du die fiese Dating-Masche und reagierst richtig

Man datet ein oder zweimal und fortan beschränkt sich der Kontakt nur noch auf WhatsApp und Co. Man wartet lange auf Antworten, zu einem weiteren Treffen will es nicht kommen und es beschleicht einen das Gefühl, auf die Dating-Ersatzbank geschoben worden zu sein. Wurde man tatsächlich Opfer vom Benching?

Hingehalten zu werden kostet viel Energie und Nerven. © 123RF/carballo

Viele Menschen fallen auf Benching, eine äußerst fiese Dating-Masche, herein. Denn wo man anfänglich reges Interesse und zahlreiche Komplimente erntet, ebbt dieses liebevolle Verhalten ab und kehrt sich in Mühelosigkeit und Ignoranz um.

Die Crux hierbei ist, dass man nicht klassisch geghostet, sondern vielmehr warmgehalten wird. Man wartet zwar manchmal tagelang auf eine Antwort, wenn diese aber kommt, ist sie oft gefühlvoll und aufmerksam. Dennoch kommt es zu keinem weiteren Treffen, da wiederholt Ausreden erfunden werden. Den Fisch ganz von der Angel lassen wollen Bencher allerdings nicht.

Denn: Diese Hinhaltetaktik pusht das Ego, weil das Interesse des Benching-Opfers dem Selbstbewusstsein unheimlich guttut - Bencher fühlen sich begehrt und wertgeschätzt.

Die Person gibt einem gerade so viel Aufmerksamkeit, dass man optimistisch am Ball bleibt, aber insgeheim will er oder sie sich nicht festlegen. Viele Bencher daten so lange weiter, bis sich etwas wirklich Interessantes ergibt - solange wird man warmgehalten.

Im Folgenden erfahrt Ihr, wie sich Benching erkennen lässt, wie man selbstfürsorglich darauf reagieren und dem Spuk ein Ende setzen kann.