Plötzlich Single? Wie man lernt, allein zu sein, verraten diese 4 Glücksstrategien

In diesem Artikel geht es darum, zu lernen allein zu sein und auch mit sich selbst glücklich zu werden. Zudem erfahrt Ihr, welche vier Strategien dabei helfen können, die einst gehuldigte We-Time in wertvolle Me-Time zu verwandeln.

Kurzum: Menschen sind dafür gemacht, in ständiger Interaktion mit anderen Menschen zu sein - sowohl körperlich als auch mental.

Bei diesem Alleinsein kann es sich um nervenzerfetzende Einsamkeit handeln, oder einen unbefangenen Zustand darstellen - es kommt allein auf die innere Haltung an.

Entscheidend dafür, ob man sich einsam fühlt oder nur allein ist, ist die Art, wie man diese Situation wahrnimmt. Fühlt man sich in Zeiten des Alleinseins derart unsicher und innerlich unruhig, kann das Gefühl von Einsamkeit begünstigt werden.

Schließlich kann man sich in einem Raum voller Menschen einsam fühlen, obwohl man nicht allein ist. Andersherum muss man sich nicht einsam fühlen, obwohl man allein ist.

Besonders in Zeiten des Verlustes ist es wichtig, sich auf sich und seine Bedürfnisse zu konzentrieren. Weder der ablenkende "Funktionsmodus" noch das quälende Selbstmitleid führen dazu, mit sich selbst glücklich zu werden und diese Fähigkeit aufrechtzuerhalten.

Wer mit sich selbst glücklich sein kann, genießt einen enormen Mehrwert im Leben. Denn sobald man sich in Phasen des Alleinseins ruhig, entspannt und selbstbewusst fühlt, sorgt man für mehr Selbstliebe und stärkt das Selbstvertrauen.

Folgende Fragen an sich selbst können beim Journaling helfen:

In der ersten Zeit des Alleinseins ist es daher ratsam, sich selbst und seine Gefühle zu reflektieren und alles aufzuschreiben, das einem in den Sinn kommt.

Sobald man einen Verlust eines Menschen durchlebt, stirbt auch etwas in einem selbst. Egal, ob durch ein Ableben oder durch eine Trennung: Dieser besondere Mensch ist plötzlich nicht mehr Teil des eigenen Lebens.

Verbindet man beide mentales und körperliches Training miteinander, tut man sowohl seinem Körper als auch seinem Geist etwas Gutes und übt sich regelmäßig in effektiver Selfcare.

Das Zuhause soll bestenfalls ein Ruhepol sein, der uns mit seinen vier Wänden warm umarmt, sobald die Tür hinter uns ins Schloss fällt. Mit Hingabe, Kreativität und dem Fokus auf seine eigenen Bedürfnisse wird das Zuhause zum Entspannungsparadies, in dem man sich nicht nur pudelwohl fühlt, sondern auf das man zudem sehr stolz ist.

Denn sobald die äußere Welt ins Wanken gerät, sind viele Menschen bestrebt, ihre eigene Welt - ihr Zuhause - in geordnete Bahnen zu lenken. Auch das psychische Erleben erfährt wieder etwas Ordnung, wenn man auch äußerlich für klare Linien sorgt.

Stattdessen sollte man seine Situation erstmal annehmen und seine Grundeinstellung sukzessive verändern. Wer also kürzlich schmerzlich verlassen wurde, kann sich positive Aspekte dieser neuen Lebenssituation vor Augen führen.

Es mag sehr banal klingen, aber Gedanken haben eine große Macht und Wirkung. Wer sich also ständig selbst klein hält, bemitleidet oder negativen Gedanken das Zepter überlässt, wird weder ein gesundes Selbstwertgefühl aufbauen noch das Alleinsein jemals wertschätzen können.

Positive Gedanken und Lebenseinstellungen sind nicht einfach. Besonders in Zeiten der Traurigkeit sind sie nahezu unmöglich. Aber genau dann braucht man Positivität, um weiterzumachen, sich selbst zu finden und (wieder) lieben zu lernen.

Darüber hinaus lernt man, besser auf die eigenen Bedürfnisse zu achten und diese zu pflegen. Auch die Selbstfindung profitiert vom Alleinsein, denn nur wenn man in Kontakt mit sich selbst tritt, kann man seine eigenen Gefühle und Gedanken verstehen, einordnen und bewerten.

Folglich ist allein sein auch eine solide Basis für seine eigene Persönlichkeitsentwicklung . Denn besonders in den Phasen des Alleinseins macht man sich Gedanken um sich und sein Leben, setzt sich eigene Ziele, kreiert persönliche Vorhaben und manifestiert subjektive Wünsche.

In jedem Menschen steckt zwar ein soziales Wesen, aber auch ein Individualist. Man will sich selbst verwirklichen, seine Ziele erreichen, sich unabhängig und frei fühlen. Wäre man stets unter Menschen, würde diese Seite der Persönlichkeit viel zu kurz kommen.

Es ist ein innerer Prozess und hat nur wenig mit den äußeren Gegebenheiten zu tun. Denn sobald man gut für sich sorgt und mit sich selbst im Reinen ist, kann man die Zeit mit sich allein wertschätzen und genießen.

Selbstverständlich bedeutet das nicht, sich sozial zu isolieren und den Kontakt zu anderen Menschen zu meiden. Beim Lernen allein zu sein steht die innere Ausgeglichenheit und das Überwinden der Einsamkeitsgefühle im Vordergrund. Sollte das Gefühl der Einsamkeit allerdings anhalten oder sich verstärken, sollte man eine psychologische Beratung in Erwägung ziehen.

So oder so: Wichtig beim Lernen allein zu sein ist, Herausforderungen anzunehmen, um an ihnen zu wachsen. Es sei denn, die eigene Emotionalität übersteigt die mentale Kraft - dann ist professionelle Hilfe dringend empfohlen.