Diese 7 Anzeichen zeigen, dass Dein Partner lügt

In etlichen Partnerschaften kommt beizeiten der Verdacht auf, ernsthaft belogen zu werden. Das Bauchgefühl spricht dann zwar eine eindeutige Sprache, aber woran merkt man, dass der Partner lügt? Körpersprache und unbewusste Verhaltensweisen können Deinen Verdacht bekräftigen und den Lügner entlarven.

Schließlich will niemand hintergangen und belogen werden. Aber die Wahrheit ist für viele Menschen ein dehnbarer Begriff und sie wird gerne verzerrt - besonders dann, wenn man etwas zu verlieren hat.

Hinweis vorweg : An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass man sich im Vorfeld überlegen sollte, ob man emotional in der Lage ist, die unverblümte Wahrheit zu kennen. Denn sobald sich der eigene Verdacht bestätigt, kann das sehr schmerzhaft werden und die Beziehung auf eine andere Ebene bewegen.

Trotz seiner Intuition will man endlich Gewissheit und fragt sich: Woran merkt man, dass der Partner lügt? Tatsächlich gibt es eindeutige Anzeichen, die den Lügner oder die Lügnerin entlarven können.

Wie verhalten sich Menschen üblicherweise, nachdem sie in fremdem Laken Spaß hatten? Dieser Artikel verrät es Euch:

Solche Verhaltensweisen zeigen deutlich, dass sich irgendetwas in Deinem Partner oder Deiner Partnerin verändert hat. Dahinter können sich Geheimnisse jeder Art verbergen, aber mit am häufigsten ist ein Seitensprung oder gar eine Affäre der Hintergrund.

Gefühlsblindheit? So erkennt man sie und geht damit um

Fragst Du Deinen Schatz also explizit, ob er oder sie mit einer oder einem anderen geschlafen hat und er Dich quasi anstarrt und ohne zu blinzeln, seine Unschuld beteuert, ist da vermutlich etwas im Busch. Der Versuch, sich möglichst unauffällig zu verhalten, führt oft dazu, dass man sich sogar verrät.

Wenn Du Deinen Partner oder Deine Partnerin also fragst: "Lügst Du mich an?" und er oder sie antwortet: "Ob ich Dich belüge? Natürlich nicht! Warum fragst Du das?" schindet er oder sie Zeit, um sich etwas Plausibles einfallen zu lassen.

Man beantwortet Fragen nicht grundlos mit Gegenfragen, denn so gewinnt man Zeit. Und wann braucht man Zeit? Wenn man sich eine Ausrede einfallen lassen möchte.

Dieses Ablenkungsmanöver sorgt oft dafür, dass plötzlich der Themenschwerpunkt ganz woanders liegt und Du Dich in der Situation wiederfindest, Dich rechtfertigen zu müssen.

Bleiben wir bei dem Beispiel Untreue: Fragst Du Deinen Partner oder Deine Partnerin, ob er oder sie Dich betrogen hat, könnte er oder sie antworten: "Du bist echt paranoid! Ich bin nicht Dein oder Deine Ex!" oder "Warum fragst Du mich sowas? Du bist wahrscheinlich der- oder diejenige, der oder die mich betrügt! Hast Du mir vielleicht was zu beichten?".

Einen Schritt weiter gehen lügende Menschen, indem sie den Spieß umdrehen und Anschuldigungen aussprechen. Die Beschuldigung wird dann demjenigen zugewendet, der sie ausgesprochen hat, um ihn oder sie in die Defensive zu manövrieren.

Während die Wahrheit klar und konstant ist und sich einfach merken lässt, tendieren Lügen dazu, zu variieren. Das liegt daran, dass man sich nicht haargenau merkt, welches Lügengebilde man vor Wochen gebaut hat. Misstrauische Partner kennen die Details hingegen genau und können ihre lügenden Partner schnell entlarven.

Sprichst Du Deinen Schatz also wiederholt auf den Verlauf eines besonderen Abends an (Weihnachtsfeier, Geburtstagsparty oder Grillabend etc.) und es kommen widersprüchliche Aussagen zutage, kannst Du sicher sein, dass dort etwas geschehen ist, dass Du nicht erfahren sollst.

Lesetipp: Nicht jeder Mann geht automatisch fremd, wenn er mal allein mit Freunden unterwegs ist - völlig klar. Dennoch zeigt sich, dass Männer gerne fremdflirten. Warum das so ist, erfahrt Ihr in folgendem Artikel:

Fremdflirten: 7 Gründe, warum Männer Bestätigung suchen