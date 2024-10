Neues Liebesglück? Achtet beim Dating auf diese 7 Green Flags

Geht man zu einem Date, will man schnell herausfinden, ob hinter diesem Rendezvous nur ein netter Flirt oder die große Liebe steckt. Diese sieben Green Flags beim Dating sind Anzeichen, dass es zwischen Euch matcht und eine glückliche gemeinsame Zukunft bevorsteht.

Im Folgenden werden Euch sieben Green Flags aufgelistet, die Euch detailliert aufzeigen, inwiefern sie wichtig sind und was sie Euch beim Dating über die potenzielle gemeinsame Zukunft verraten können.

Durch das Erkennen von Green Flags beim Dating kann man ganz bewusst entscheiden, ob sich erneute Dates lohnen und ob man weitere Mühen in diese Verbindung investieren möchte.

Sobald man beim Dating auf Green Flags achtet, kann man deutlich besser einschätzen, ob daraus eine ebenbürtige, gesunde und glückliche Beziehung entstehen kann. Die folgenden sieben Green Flags sind also das komplette Gegenteil von Red Flags beim Dating - Alarmsignale, die häufig eine toxische Beziehung aufzeigen.

Eine transparente Kommunikation ist nicht nur der Schlüssel für eine funktionierende Partnerschaft, sondern stellt auch eine wichtige Green Flag beim Dating dar. Denn wer im Vorfeld bereits klar kommuniziert, was er oder sie sucht und will, handelt nicht nur fair, sondern gelangt auch deutlich schneller an sein Ziel.

Möchte man nur eine Freundschaft Plus oder doch eine feste Beziehung? Beides ist vollkommen okay, solange man es transparent kommuniziert.

Wie eine Freundschaft Plus gelingen kann, ohne dass jemand dabei verletzt wird, verrät Euch dieser Artikel:

Wollt Ihr beide dasselbe, steht Euer Dating bereits unter einem guten Stern. Schluss mit dem sogenannten "Situationship": Einem Beziehungsmodell, in dem man alle schönen Seiten einer festen Beziehung genießt, aber dennoch keine Exklusivität entstehen lässt.

Ist man ehrlich zu sich selbst und seinem Date, wird man schneller das bekommen, wonach man sich sehnt.