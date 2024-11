Droht die Ehe zu scheitern? Anzeichen, Gründe & Auswege

Hat diese Liebe überhaupt noch eine Chance? Ja, durchaus. In diesem Artikel erfahrt Ihr, welche Anzeichen und Gründe es für die entstandene Zweckgemeinschaft gibt und wie Paare es schaffen können, den Weg zurück in ein gemeinsames Leben zu finden.

Am Anfang träumt man von einer gemeinsamen Zukunft bis zum Lebensende und plötzlich findet man sich in ständigen Streitigkeiten wieder und überlegt, ob diese Beziehung wirklich die Richtige ist.

Man spricht nur noch das Nötigste miteinander und selbst in diesen Themenfeldern (Alltag, Haushalt, Organisation etc.) eskaliert es immer häufiger.

Was tun, wenn die Beziehung am Ende ist, aber keiner Schluss macht?

Häufig wissen beide Parteien, was in der Beziehung fehlt bzw. was sich negativ verändert hat. Hierfür ist aber auch ein ehrlicher Blick auf sich selbst wichtig, denn niemals trägt nur einer Schuld an der Problematik.

Wenn eine Ehe nur noch eine Zweckgemeinschaft ist, bleiben Dankbarkeit und Wertschätzung schnell auf der Strecke. Um einander wieder zu zeigen, wie wertvoll man ist, sind positive Emotionen enorm wichtig.

Diese können wieder Einzug in die Beziehung erhalten, indem man seinem Schatz aktiv sagt, wofür man ihm oder ihr dankbar ist und was man so sehr an ihm oder ihr schätzt. Egal, ob als Zettelchen in der Jackentasche, als Whatsapp-Nachricht oder als gesprochene Worte: Wertschätzung belebt die Liebe.

Um die Paarzeit wieder mehr in den Fokus zu rücken, kann man gemeinsame Aktivitäten planen und einen Tag der Woche als Date-Night festlegen. Was sich zunächst wie ein Termin anfühlen kann, wird schon bald zu einem unverzichtbaren Teil der Liebe.

