Mit diesen 6 Paarzeitideen und Tipps zu mehr liebevoller "We-Time"

In nahezu jeder Liebesbeziehung kommt die Zeit zu zweit manchmal zu kurz. Dabei hält eine harmonische We-Time sowohl die Liebe als auch die Lust unkompliziert und frisch. Paarzeitideen sind somit ein effektiver Schlüssel zu mehr Nähe, Intimität und Leidenschaft - emotional sowie körperlich.

Damit aus diesem Beziehungsalltag kein Beziehungstrott wird, kann erlesene Paarzeit helfen. Diese We-Time holt das zurück in die Partnerschaft, das manchmal verloren gegangen zu sein scheint. In diesem Artikel findet Ihr sechs Paarzeit-Ideen, die Euch zu mehr Zweisamkeit inspirieren sollen.

Und auch wenn man das sehr genießt und schätzt, sehnt man sich zuweilen an die aufregenden Anfangszeiten zurück. Denn inzwischen begleiten auch Konflikte, Sorgen und Stress den gemeinsamen Beziehungsalltag.

Mit der Zeit verliert sich dieses euphorisierende Gefühl und man findet sich in einer Partnerschaft wieder, die Stabilität, Wärme, Sicherheit und Geborgenheit schenkt.

Am Anfang einer Beziehung ist alles noch neu und aufregend: Man textet die halbe Nacht, datet bis zum Morgengrauen und freut sich heute schon auf morgen. Die eigene Welt dreht sich fast nur noch um diesen einen Menschen.

Besonders in langjährigen Partnerschaften sehnt man sich zuweilen an die unbeschwerte gemeinsame Zeit zurück. Daran, als man stundenlang über seine Wünsche und Ziele im Leben sprach. Daran, traute Zweisamkeit zu genießen und dabei nicht über Kinder, Haushalt oder Arbeit zu sprechen. Diese Paarzeit kann zurückkehren, sobald man sich ernsthaft vornimmt, wertvolle We-Time in die Beziehung zu integrieren.

Hierfür können folgende Fragen helfen, die anschließend individuelle Paarzeitideen anstoßen:

Was verbindet Euch?

Was wolltet Ihr schon immer mal machen - allein sowie gemeinsam?

Über welche Aktivitäten habt Ihr schon oft gesprochen, aber bisher nie umgesetzt?

Mit welchen Dingen könntet Ihr Euren Schatz überraschen?

Für musische Paarzeit

Ist man künstlerisch interessiert, kann man beispielsweise einen Malkurs besuchen, die Kunst der Fotografie erlernen oder Schmuck bei einem Goldschmied selbst herstellen. All diese Dinge verbinden gemeinsame Interessen und bringen zugleich ein Andenken hervor. Arbeiten beide gerne mit ihren Händen, können auch Bauworkshops gemeinsamen Spaß bereiten.

Für sportliche Paarzeit

Liebt man die Bewegung, kann man sich für Partnertänze anmelden, zusammen das Tauchen erlernen oder während eines Yogakurses seine Mitte finden.

Für abenteuerlustige Paarzeit

Sehnt man sich hingegen nach etwas Thrill, ist vielleicht Bungee-Jumping das richtige. Etwas gediegener ist das Erlernen des Bogenschießens oder eine Segway-Tour durch die Stadt oder Natur.

Für naturverbundene Paarzeit

Apropos Natur: Wie wäre es mit einem Survival-Training? So lernt man nicht nur viel, sondern bildet auch gleichzeitig ein Team. Wer es etwas romanischer mag, für den ist eine Husky-Trekking-Tour vielleicht genau das richtige. Etwas mehr Action, die auch gleichzeitig der Natur dient, ist eine Demonstration für den Umweltschutz - auch das kann Paare wieder näher zusammenrücken lassen.

Egal, wofür man sich entscheidet, wichtig ist, dass beide ihre Paarzeitideen vorschlagen dürfen, ohne dass diese sofort bewertet werden. Sammelt man gemeinsam Ideen, erstellt eine Liste und grenzt diese sukzessive ein, kommen dabei tolle Vorhaben heraus. Wichtig ist dann, die Theorie in die Praxis umzusetzen.