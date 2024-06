Rezept für eine glückliche Ehe: Diese 10 Zutaten dürfen nicht fehlen

Steuert man mit seinem Schatz Richtung Ehehafen, sucht man nach einem Rezept für die glücklich Ehe. TAG24 liefert zehn passende Tipps.

Jedes Paar strebt nach einer harmonischen Beziehung. Soll diese sogar in eine Ehe münden, sucht man nach dem Rezept für die glückliche Ehe. Ein Patentrezept gibt es nicht. Dennoch können gewisse Dinge helfen, die perfekte Verbindung zu entfalten. Noch mehr inspirierende Themen gibt's unter: Liebe und Partnerschaft.

Gibt es wirklich ein Rezept für die glückliche Ehe?

Mit ein paar Zutaten schafft man die Basis für eine glückliche Ehe. © 123RF/peopleimages12 Fragt man (Ehe-)Paare einer langjährigen Beziehung nach ihrem Rezept für die glückliche Ehe, so erhält man sehr ähnliche Antworten: absolute Ehrlichkeit, tiefes Vertrauen, die richtige Kommunikation und liebevolle Zweisamkeit. Hinzu kommen Dinge, die innerlich geschehen, sich aber äußerst positiv auf die Beziehung auswirken. Das Gefühl, man selbst sein zu "dürfen" und das Bedürfnis, seine verletzliche Seite zu zeigen, gehören hierzu. Trotz vieler Dinge, die eine glückliche Partnerschaft ausmachen, gibt es kein Patentrezept. Da jedes Paar individuell ist, andere Werte und Zukunftswünsche hat, muss man vielmehr von effektiven Ratschlägen sprechen. Diese Ratschläge können so gestaltet werden, dass sie das persönliche Rezept für die glückliche Ehe bilden. Genau da setzt dieser Artikel an: Die folgenden zehn Dinge für eine glückliche Ehe sollen aufzeigen, welche Grundpfeiler eine beschwingte Beziehung benötigt, damit niemand zu kurz kommt und das harmonische Miteinander auch langfristig funktionieren kann.

10 Dinge für eine glückliche Ehe

Egal, ob Hochzeit oder nicht: Öffnet man sein Herz für eine Beziehung, will man, dass sie bis ans Lebensende hält. Steuert diese Partnerschaft sogar den Ehehafen an, will man das umso mehr. Die folgenden zehn Dinge für eine glückliche Ehe können dafür sorgen, gemeinsam erfüllt und alt zu werden.

1. Man kann man selbst sein

Seine Schokoladenseite zu zeigen, ist besonders bei frischen Beziehungen ein bekanntes Verhaltensmuster. Ist man mit der Zeit vertrauter miteinander, sollte diese Intention schwinden und vom Gefühl, seine wahre Identität präsentieren zu wollen, abgelöst werden. Denn sofern beide Personen sich nicht verstellen müssen und sich gegenseitig so akzeptieren, wie sie sind, können sie befreit, unbefangen und vorurteilsfrei ihre glückliche Ehe oder Beziehung leben und lieben.

2. Man traut sich, seine verletzliche Seite zu zeigen

Jeder Mensch hat zuweilen Sorgen und Ängste oder kämpft gegen innere Unsicherheiten und persönliche Fehler. Spricht man offen darüber und zeigt seine verletzliche Seite, zeugt das von großem Vertrauen. Sobald man sich nicht für seine Gefühle und Gedanken schämt und man spürt, dass man sich dem anderen gegenüber verletzlich machen kann, wird diese Beziehung wachsen und die Verbindung zueinander gestärkt.

3. Man teilt viele Ansichten

Es ist immer wundervoll, wenn man gemeinsam hoffnungsvolle Zukunftspläne schmiedet. Hierbei ist wichtig, dass sich Ziele, Wünsche und Ansichten sehr ähnlich sind, damit aus dem Luftschloss eine reale gemeinsame Zukunft wird. Gegenseitige Unterstützung beruflichen Erfolgs, beidseitiger Kinderwunsch, gemeinsame Hobbys und ähnliche Moralvorstellungen sind ein Auszug dessen, was eine glückliche Ehe ausmachen kann.

4. Man kommuniziert auf Augenhöhe

Diskussionen und Konflikte gehören in jede Partnerschaft. Hierbei ist die Art der Kommunikation entscheidend dafür, ob das Miteinander dennoch harmonisch sein kann. Bei einer guten Streitkultur haben bissige Anschuldigungen und respektlose Kommentare keinen Platz. Stattdessen sendet man sogenannte Ich-Botschaften und formuliert konstruktive Kritik. So werden sich beide Partner bzw. Partnerinnen viel eher in den anderen hineinversetzen wollen und das Gesagte annehmen können.

Drei Beispiele für Ich-Botschaften, die im Kern dasselbe aussagen, aber eher dazu führen, dass man sich der Kritik öffnet: Anstatt: Du hast mich so bloßgestellt!

Lieber so: Dein Scherz über mich hat mich verletzt. Anstatt: Du bist so faul und hilfst mir nie im Haushalt!

Lieber so: Ich fühle mich manchmal wenig unterstützt von dir und würde mich freuen, wenn Du mir im Haushalt mehr helfen würdest. Anstatt: Du willst immer nur Dinge machen, die dir gefallen! Ich bin dir wohl völlig egal!

Lieber so: Ich kenne ja Deine Begeisterung fürs Klettern, fände es aber wirklich schön, wenn wir heute mal etwas unternehmen, was mir auch große Freude macht.

5. Man vertraut einander

Seinem Schatz zu vertrauen, ist eines der Grundpfeiler einer jeden Partnerschaft. Zu wissen, dass man aufgefangen wird, wenn man droht zu fallen und genau weiß, dass er oder sie keine bösen Absichten hat, ist nicht nur beruhigend, sondern überaus wichtig. Vertraut man einander, spürt man augenblicklich das Bedürfnis, mehr Energie und Liebe in die Verbindung zu investieren. Daraus resultiert, dass man kraftvoll an einem Strang zieht und so für ein harmonisches Miteinander sorgt.

6. Man ist ehrlich zueinander

Wer lügt, zerstört oft mehr, als es zu schützen. Denn sobald die Lüge auffliegt, ist das Vertrauen erst mal tief erschüttert - wenn nicht sogar zerstört. Ist man aufrichtig und setzt auf Ehrlichkeit, wissen beide Personen stets woran sie sind und können eine Vertrauensbasis aufbauen, die von emotionaler Nähe und Sicherheit geprägt ist.

7. Man löst Probleme gemeinsam

Eine feste Beziehung oder gar Ehe hat hoffentlich viele Hochs, aber auch das ein oder andere Tief wird Bestandteil dieser Verbindung sein. Um dieses Tal zu verlassen, ist es unheimlich wichtig, mit gemeinsamen Kräften daran zu arbeiten. Etwaige Probleme des anderen werden zu den eigenen und man versucht gemeinsam, wieder bergauf zu klettern. Gegenseitige Unterstützung und gemeinsame Kräfte können schließlich Hürden überwinden, die zunächst unüberwindbar erschienen. Zuspruch und Beistand können enorm viel Kraft schenken und freisetzen. Das hilft.

8. Man bildet ein Team

Das bringt uns zum nächsten Punkt: Ein Team sein. Das bezieht sich nicht nur auf Probleme innerhalb der Partnerschaft, sondern auch auf Loyalität und das füreinander Einstehen. Paare sollten sich gegenseitig den Rücken freihalten, den jeweils anderen verteidigen und erst später unter vier Augen auf Fehlverhalten aufmerksam machen. So zeigt man klar und deutlich, dass der Schatz Priorität hat.

9. Man zeigt Verständnis

Krankheit am Hochzeitstag, Überstunden am Wochenende oder Lustlosigkeit bei Unternehmungen: All das ist nicht schön, kann aber mal passieren. Menschen sind keine programmierbaren Maschinen, die immer so funktionieren, wie man sich das wünscht. Verständnis für Lebensinhalte des Partners oder der Partnerin gehören definitiv zum Rezept für die glückliche Ehe. Schließlich wünscht man sich ebenfalls den Rahmen, in dem man sich spontan für die Couch anstatt fürs Kino entscheidet, ohne Vorwürfe und Enttäuschung zu ernten.

10. Man genießt gemeinsame Nähe und Leidenschaft

Liebevolle Zweisamkeit und knisternde Erotik sind ebenfalls wichtige Eckpfeiler einer intakten Beziehung und Ehe. Liebt man die Berührungen des Schatzes, will ihn begehren und bebt regelmäßig vor Verlangen, steht der Faktor Lust und Leidenschaft auf soliden Füßen. Wichtig hierbei ist nicht nur die Quantität und Qualität der körperlichen Intimitäten selbst, sondern auch die transparente Kommunikation über individuelle Bedürfnisse und Grenzen. Denn ein lustvolles Liebesleben ist davon gekennzeichnet, sich wirklich fallen und treiben lassen zu können.

Fazit: Das Rezept für die glückliche Ehe ist eine Mischung aus Ich, Du und Wir