Liebesaus? Diese 10 Anzeichen deuten auf eine kaputte Beziehung hin

Paare, die unglücklich in ihrer Beziehung sind, sollten unbedingt die transparente und ungefilterte Kommunikation suchen, wenn sie noch die geringste Chance für die gemeinsame Liebe sehen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass sich die Fronten derart verhärten, dass eine Trennung unausweichlich ist.

Man ist zwar unglücklich in seiner Beziehung, weiß aber nicht, ob sie wirklich kurz vor dem Aus steht. Soll man gehen oder bleiben? Kann man noch kämpfen oder ist der Kampf bereits verloren? Man möchte nichts überstürzen, um später nichts zu bereuen.

Gründe für eine Trennung gibt es viele. Sie reichen von Langeweile in der Partnerschaft über mangelnde Leidenschaft bis hin zu aufgedecktem Betrug. Aber für eine Trennung muss es nicht immer ein Drama geben.

Einst süße "Fehler" werden plötzlich zur nervlichen Zerreißprobe und führen oft sogar zu hitzigen Diskussionen oder sogar zum Streit. Dabei kann es sich um nächtliches Schnarchen handeln oder sogar die Art sein, wie der Partner oder die Partnerin die Kaffeetasse hält. Persönliche Merkmale, über die man noch am Anfang hinweg sah oder sie sogar niedlich fand, kann man nicht länger akzeptieren.

Befindet man sich plötzlich (nahezu) täglich im Streit, fühlt man sich in seiner Beziehung nicht mehr wertgeschätzt und folglich nicht mehr wohl und geborgen.

Steht die Beziehung auf der Kippe, ist keine Kleinigkeit zu banal, um nicht über sie zu streiten. Das Schmatzen am Frühstückstisch, die vergessene Rechnung oder die Socken auf dem Fußboden: Alles wird einander vorgeworfen.

Lebt man stattdessen nur noch genervt nebeneinander her, hat man keinen Sinn mehr für Wertschätzung und Respekt. Es mag sogar sein, dass man seinen Partner oder seine Partnerin unbewusst für die eigenen negativen Gefühle verantwortlich macht - die Abwärtsspirale nimmt ihren Lauf.

Sobald es egal zu sein scheint, was man inzwischen voneinander hält, man kaum noch Rücksicht aufeinander nimmt oder sogar den Respekt voreinander verliert, schrillen die Alarmglocken sehr laut. Die Gefühle füreinander scheinen verloren gegangen zu sein. Denn ist einem ein Mensch wichtig, möchte man ihn glücklich sehen und nicht der Grund für sein Unwohlsein sein.

Lacht man nicht mehr miteinander, kann das derart frustrieren, dass man die Verbindung zueinander infrage stellt und eine Trennung zunehmend greifbarer wird. Denn jeder Mensch strebt nach Glück und Freude - besonders wenn man sie teilen kann und will.

Reduziert man seinen vermeintlichen Herzensmenschen auf nervige Angewohnheiten oder macht sich auf respektlose Weise Luft bei Freunden oder der Familie, sind die Beziehungsprobleme sehr ernst. Denn offensichtlich kann oder will man nicht mehr mit seinem Partner bzw. seiner Partnerin offen über die eigenen Gefühle und Eindrücke sprechen. Noch schlimmer wird es, wenn man seine "bessere Hälfte" sogar Spott und Hohn aussetzt.

Die Gründe für diese Veränderung können vielfältig sein: Mangelndes Vertrauen, das Gefühl, nicht mehr interessant für den Schatz zu sein oder das fehlende Bedürfnis, ihn oder sie am Leben teilhaben zu lassen. Egal, was es ist: Die Basis der Beziehung gerät ins Wanken.

Bleiben wir beim Thema andere Menschen. Sobald man etwas Trauriges, Lustiges oder Euphorisierendes erlebt, will man es sofort mit jemandem teilen. Wer wird zuerst angerufen? Der Schatz oder doch lieber die Freundin oder der Kumpel? Wenn Erlebtes und Neuigkeiten plötzlich nicht mehr zuerst mit dem Partner oder der Partnerin geteilt werden wollen, ist das ein wichtiges Warnsignal.

Lebt man in einer monogamen Partnerschaft und spürt plötzlich das Interesse an anderen Männern oder Frauen, ist das eine Art Hilfeschrei. Oft fehlt den Betroffenen körperliche Nähe, Zuneigung und Feuer in ihrer Beziehung. Sofern man sich nicht mehr begehrt fühlt, sucht man sich beizeiten Bestätigung bei anderen Menschen.

Fühlt man sich zu jemand anderem hingezogen und geht vielleicht sogar den Schritt der körperlichen Untreue, sollte man mit seinem Partner oder seiner Partnerin das offene Gespräch suchen. Es ist jedem freigestellt, den Seitensprung zuzugeben, aber die unerfüllten Wünsche und Bedürfnisse sollten thematisiert werden. Schließlich sind sie der Auslöser, die Untreue ist "nur" das Symptom.