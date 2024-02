Süß und sündig: 5 erotische Spielideen für den Valentinstag

Blumen, Pralinen und Candle-Light-Dinner sind romantische Zeichen der Liebe. Was allerdings für einen rundum perfekten Valentinstag fehlt, sind erotische Zeichen der Lust. TAG24 hat fünf Sexspiele für Euch, die dem süßen Fest der Liebenden eine ordentliche Portion Würze verleihen.

Am Valentinstag möchten sich viele Paare mit etwas ganz Besonderes überraschen. © 123RF/gpointstudio

Am Valentinstag will man überraschen und überrascht werden. Deshalb sind süße Aufmerksamkeiten und romantische Gesten am 14. Februar sehr gefragt.

Geschenke wie handverlesener Schmuck und hochwertige Düfte kommen zwar tendenziell gut an, werden aber schnell langweilig - besonders in langjährigen Partnerschaften.

Weil sich der Valentinstag jährlich wiederholt, sollte man kreativ werden. Wie wäre es mit einer prickelnden Mischung aus Leidenschaft und Einfallsreichtum? Das Zauberwort heißt: Sexspiele.

Damit sind keine erotischen Brettspiele gemeint. Nein, alles, was Ihr braucht, sind besondere Würfel und ein herkömmliches Kartenspiel. Bei drei von den folgenden fünf Sexspielen benötigt Ihr sogar nur Euch selbst und Zeit für laszive Zweisamkeit. Lasst die Spiele beginnen!