Erotische Träume: Warum Du sie hast und was sie bedeuten können

Erotische Träume können sexy, aber auch sehr verstörend sein. Warum man sie hat und was wirklich hinter den nächtlichen Abenteuern steckt, erfahrt Ihr hier.

Von Alexa Moustaka

Die Traumwelt ist grenzenlos - auch was erotische Träume betrifft. Diese sind aber nicht immer sexy und geleiten uns mit einem Lächeln in den Tag. Manchmal sind sie verstörend und regen zum Nachdenken an. Was hinter erotischen Träumen steckt und welche Realität sie widerspiegeln können, ist tiefgründig und verblüffend. Viele weitere interessante Beiträge gibt's im Liebesratgeber.

Sind erotische Träume normal?

Erotische Träume sind nichts, wofür man sich schämen muss. © 123RF/georgerudy Das menschliche Unterbewusstsein ist manchmal eine bizarre und unheimliche Welt. Das zeigt insbesondere die Traumwelt, in der alles möglich ist. Vor allem erotische Träume lassen viele Menschen vollkommen verwirrt erwachen und ihre eigene Persönlichkeit hinterfragen. Eine Nummer mit dem unbeliebten Chef, heiße Intimitäten mit der längst überwundenen Ex oder ein nächtliches Abenteuer mit dem eigenen Bruder können extrem verstörend sein. Aber all diese Trauminhalte sollen vollkommen normal und zudem weit verbreitet sein. Schließlich geben über 70 Prozent der Menschen an, bereits erotische Träume gehabt haben - nicht immer mit betörendem Inhalt. Natürlich können sexy Träume den Morgen versüßen. Schließlich haben nicht alle erotischen Träume einen bitteren Nachgeschmack. Aber was bedeutet es, wenn der Traum gefallen hat, er aber mit jemandem geschah, mit dem das in der Realität undenkbar ist? In diesem Artikel erfahrt Ihr, was erotische Träume bedeuten können, welche sechs Trauminhalte sehr verbreitet sind und weshalb man sich für nichts schämen muss.

Was haben feuchte Träume zu bedeuten?

Erotische Träume spiegeln grundsätzlich nicht die Realität wider. © 123RF/lightfieldstudios

Es gibt keine pauschale Antwort darauf, was erotische Träume bedeuten. Schließlich ist das Traumerleben sehr individuell und die verschiedenen träumenden Personen bewertet die Inhalte unterschiedlich. Hinzu kommt, dass man sich manchmal nur noch an Traumfetzen oder sogar an gar nichts mehr erinnern kann, sobald man erwacht. Einige Theorien besagen, darunter die Traumdeutungs-Theorie vom Psychoanalytiker Sigmund Freud, dass Träume die bewussten und unbewussten Areale des Geistes sind, die sich während des Schlafs organisieren. Schließlich ist man im Schlaf ganz mit sich allein. Erotische Träume können zwar erotische Wünsche aufzeigen, haben aber häufig einen vollkommen anderen Zusammenhang mit der Realität. Oft haben sexy Trauminhalte mit unserem Alltag, unserem Berufsleben sowie Freundschaften und Familie zu tun. Ebenso spielt das Ich, also wie man sich selbst sieht oder gerne sein würde, eine ganz große Rolle beim Träumen - auch, oder besonders, in der sinnlichen Traumwelt. Es gibt erotische Träume, die sehr verbreitet sind. Das lässt vermuten, dass uns Menschen ähnliche Dinge beschäftigen - sowohl unbewusst als auch bewusst.

Das kann hinter erotischen Träumen stecken - 6 verbreitete Trauminhalte

Im Folgenden lest Ihr sechs verbreitete erotische Traumszenarien und ihre mögliche Bedeutungen.

Wichtig ist immer, den Traum für sich individuell zu deuten. Wo Person A gerne mit ihrem Vorgesetzten in die Kiste gehen würde, ist allein die Vorstellung für Person B der pure Alptraum. Ergo: Was für den einen himmlisch ist, ist für den anderen die absolute Hölle. Obwohl der Inhalt des Traum derselbe ist, wird er anders interpretiert. Zudem sind sowohl die Emotionen im Traum als auch die Gefühle nach dem Aufwachen wichtige Indikatoren, welche Bedeutung der Traum für Euch persönlich hat.

Bestimmte Inhalte sind bei erotischen Träumen sehr verbreitet. © 123RF/iakovenko

Rund acht Prozent der Träume handeln von Erotik und Sinnlichkeit. Das ist geschlechtsunabhängig und jeder erlebt diese Traumwelt anders. Die folgenden sechs erotischen Träume kommen inhaltlich oft vor, müssen aber nicht zwangsläufig mit körperlichen Trieben zusammenhängen.

1. Erotische Abenteuer mit einer fremden Person

Egal, ob schöne Fremde oder hinreißender Hollywood-Star: Bei erotischen Abenteuern mit fremden Personen ist immer unklar, ob zuerst die Erregung oder die Bilder einer sinnlichen Szene da waren. Ist man zuerst erregt, kreiert der Geist betörende Bilder hinzu. Das bezieht sich dann meistens auf körperliche Attribute, die man attraktiv findet. Das können große Brüste, ein Sixpack oder ein roter Schmollmund sein. Manche Menschen fantasieren mit Menschen ohne Gesichter, andere mit - meistens steht die körperliche Lust und Begierde im Fokus des Geschehens. Träumt man von einem erotischen Abenteuer mit einer fremden Person, kann das als Zeichen einer gesunden Libido verstanden werden. Denn man lässt sich von seinem Kopfkino derart inspirieren, dass man sich selbst großartigen erregen kann - sowohl bewusst als auch unbewusst. Erotische Träume mit Prominenten können darauf hindeuten, dass man ihn oder sie einfach unheimlich betörend findet oder sich im realen Leben nach mehr Erfolg und Anerkennung sehnt.

2. Eine Nummer mit dem Chef bzw. der Chefin

Ungeachtet dessen, ob der oder die Vorgesetzte eine No-Go-Person ist oder nicht: Er oder sie steht hierarchisch über einem selbst. Und genau da liegt der Kern des Ganzen. Erotische Träume mit dem Chef bzw. der Chefin bedeuten keine unbewusste Lust auf jemanden, den man nicht haben kann oder will, sondern er oder sie symbolisiert vielmehr das eigene Berufsleben. Vielleicht möchte man die Karriereleiter erklimmen, ist bereit für etwas Neues oder man sieht ihn oder sie insgeheim als Vorbild, weil er oder sie Karriereziele erreicht hat, die man sich für sich selbst wünscht.

Lesetipp: Fantasiert Ihr hingegen gerne mal von Eurem Boss? In diesem Artikel erfahrt Ihr, was es mit Liebe am Arbeitsplatz auf sich hat - zwischenmenschlich und rechtlich. Liebe am Arbeitsplatz - 6 Do's und Dont's

3. Liebesspiele mit einer anderen Person als der Partner bzw. die Partnerin

Sexy Spielchen mit einer anderen Person, obwohl man in einer festen Beziehung ist: Diese Art Traum ist kein Grund, sich schuldig zu fühlen oder mit sich zu hadern, ob man unbewusst betrügen möchte. In der Regel bedeutet das lediglich, dass man Charaktereigenschaften oder optische Attribute auf sich projiziert. Will heißen: Man sollte sich die Person, mit der man im Traum geschlafen hat, genauer ansehen. Ist er oder sie beruflich da, wo man selbst gerne sein möchte? Hat er oder sie körperliche Attribute, die man selbst gerne hätte oder Persönlichkeitsmerkmale, die man selbst anstrebt? Man sollte also genau überlegen, wofür oder für wen diese Person stehen könnte. Träumt man hingegen von einer realen Person, die man auch in Wirklichkeit begehrt, handelt es sich klar um einen Wunschtraum. Auch das ist kein Zeichen dafür, dass man seinen Schatz unbedingt betrügen möchte. Es sind unterbewusste Prozesse, die sinnlich fantasieren - für seine Träume kann man schließlich nichts.

4. Man selbst wird im Traum betrogen

Untreue im Traum bedeutet nicht, dass man betrogen wird oder betrügen will. © 123RF/gstockstudio

Laut Umfragen träumt eine von fünf Frauen, dass sie betrogen wird. Auch dieser verstörende Trauminhalt soll nicht als Vorzeichen einer drohenden oder gar bereits geschehenen Untreue gedeutet werden. Laut Psychologen bedeutet es, dass man sich selbst auf eine gewisse Art betrügt und mehr an sich, seine Stärken und Talente glauben sollte. Unbewusst weiß man das und der Traum soll das an die Oberfläche holen. Natürlich kommt es immer auf die Umstände an. Sofern man in seiner Partnerschaft mit Eifersucht und Verlustangst zu kämpfen hat, können derartige Träume auch verbildlichen, dass man sich Sorgen macht und an der Partnerschaft arbeiten sollte.

Lesetipp: Wurde man bereits betrogen und weiß nicht, wie man das verarbeiten soll? Dann kann dieser Artikel hilfreiche Tipps geben: Fremdgehen verzeihen in 7 Schritten: So kann es gelingen

5. Schäferstündchen mit dem oder der Ex

Der oder die Ex liegt plötzlich wieder mit einem im Bett und räkelt sich lüstern und lasziv: Dieser erotische Traum kann sehr verstören. Aber auch hier sollte man das geträumte Szenario nicht eins zu eins in die Realität projizieren. Diese Art von Traum ist größtenteils ein Teil der Verarbeitung der aktuellen oder vergangenen Beziehung. Überwiegend spielen Gefühle für den oder die Ex keine große Rolle, der Traum verdeutlicht vielmehr, dass noch ungelöste Probleme zwischen einander im Raum stehen, die einen selbst noch beschäftigen. Möglich ist auch, dass man noch immer verletzt ist und sich davor fürchtet, die aktuelle Beziehung könnte so enden, wie die vergangene.

6. Man schläft mit einem Familienmitglied

Jetzt wird's heftig: Ja, es ist eine massiv unangenehme Vorstellung, mit einem Familienmitglied zu schlafen. Kein Wunder also, wenn man vollkommen verwirrt aufwacht, und sich fragt, was mit einem nicht stimmt. Aber Entwarnung: Alles ist in Ordnung, solche Träume kommen vor und bedeuten grundsätzlich etwas Schönes. Denn diese, im Traum körperliche Nähe, symbolisiert das Ersuchen nach emotionaler Nähe in der Wirklichkeit. Gab es Streit mit dem Vater? Hat man seine Schwester schon so lange nicht mehr gehört? Man möchte (wieder) eine tiefere Beziehung zu einem geliebten Familienmitglied genießen - nicht mehr und nicht weniger.

Fazit: Erotische Träume sollten einfach genossen werden