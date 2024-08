Romantische Gesten: 7 Tipps für den Beziehungsalltag

Romantische Gesten sind kleine Taten der Liebe, welche die Beziehung beleben. Diese sieben Überraschungen zeigen Eurem Schatz, wie sehr Ihr ihn liebt.

Von Alexa Moustaka

Job und Alltag verschlingen oft viel Zeit und Energie. Zuweilen überlagern sie die Liebe zu und mit dem Partner bzw. der Partnerin. Um seinem Schatz zu zeigen, wie groß die Liebe noch immer ist, bedarf es jedoch nur kleine Taten mit viel Herz. Diese sieben romantischen Gesten machen die Liebe deutlich. Noch mehr Liebe und Partnerschaft findet Ihr im Ratgeberbereich.

Kleine Gesten mit großer Wirkung

Es ist die Liebe, die aus der Geste spricht. © 123RF/nd3000 Liebesbeweise, ob klein oder groß, erwärmen das Herz und schaffen monumentale Momente der Partnerschaft. Sobald jedoch eine gewisse Zeit vergangen ist, man seinen Alltag miteinander teilt und somit auch seinen Stress und seine Sorgen, verliert man schnell den Blick für romantische Gesten. Jedoch können sie den Unterschied einer glücklichen Beziehung ausmachen und eine tiefere Bindung zueinander entstehen lassen. Bei romantischen Gesten muss es sich nicht um extravagante und kostspielige Geschenke handeln, sie sollen von Herzen kommen und das Herz berühren. Durch Gesten der Liebe wird uns wieder vor Augen geführt, warum wir uns einst ineinander verliebten. Zucchini Rezepte Zucchini-Pommes: So einfach kannst Du Zucchini-Sticks selber machen Dieser Artikel soll Euch dazu inspirieren, mit romantischen Gesten Eure Liebe sprechen zu lassen. Egal, ob besondere Worte, gemeinsame Zeit, kleine Taten oder große Schritte: Gebt Euren Gefühlen Ausdruck und trefft dabei mitten ins Herz.

Diese 7 romantischen Gesten erhellen jede Partnerschaft

Mit romantischen Gesten zeigt man, wie gut man seinen Schatz kennt und wie sehr man ihn liebt. © 123RF/deagreez

Liebe zeigt sich größtenteils durch vermeintlich kleine Dinge: ein liebevoller Kuss auf die Stirn, ein herzliches Kompliment oder ein warmer Tee bei Bauchweh. Möchte man aber einen gefühlvollen Schritt weitergehen und seine Liebe herzergreifend sprechen lassen, dann sind die folgenden sieben romantischen Gesten genau das Richtige.

1. Wohnungsschlüssel

Wenn man verliebt ist, will man möglichst jede freie Minute miteinander verbringen. In der ersten Verliebtheitsphase kann man sich kaum vorstellen, jemals wieder ohne den anderen zu sein. Ist das auch nach vielen Monaten oder gar Jahren so, kann man seinem Schatz den Schlüssel zum Herzen und zur eigenen Wohnung übergeben. Denn seinem Partner oder seiner Partnerin den eigenen Wohnungsschlüssel anzuvertrauen, ist ein ganz besonderer Liebesbeweis. Denn mit dieser romantischen Geste zeigt man nicht nur, dass man seinen Liebling stets um sich haben möchte, sondern auch, dass man seine Privatsphäre mit ihm oder ihr zu teilen bereit ist.

2. Liebesbrief

In der modernen Zeit von Whatsapp, E-Mail und Co. mag der Gedanke an einen klassischen Liebesbrief zunächst etwas befremdlich sein. Schließlich ist ein handgeschriebener Brief sehr altmodisch. Aber genau das macht seine Besonderheit aus. Handgeschriebenes zeigt deutlich, dass man sich Zeit genommen hat, viele Gedanken investierte und der Liebesbotschaft eine wertvolle und seltene Note verleihen will. Extratipp: Verschicke den Liebesbrief per Post, dann ist er sogar mit einem Poststempel versehen und stellt eine gelungene Überraschung im Briefkasten dar. Der Weg in die Wohnung wird von ungläubigem Lächeln und erwärmtem Herzen begleitet sein.

3. Überraschungstag

Gemeinsame Zeit ist das wertvollste Geschenk. © 123RF/marcroura

Egal, ob abenteuerlicher Tagestrip oder ein gemütlicher Tag daheim: Wichtig ist die gemeinsame Zeit, die wertvolle We-Time. Seid Ihr ein unternehmungslustiges Paar, dann bietet sich ein Tag in der Therme, im Freizeitpark, am See oder in den Bergen an. Auch ein spannender Trip in eine fremde Stadt ist eine gelungene romantische Geste, mit der man seinem Schatz zeigt, wie wichtig er oder sie für das eigene Glück ist. Seid Ihr hingegen so viel unterwegs, dass ein gemütlicher Tag zu Hause Eure Herzen höher schlagen lässt, dann nehmt Euch einen Tag frei und bleibt gemeinsam daheim. Schlaft aus, kuschelt miteinander, frühstückt ausgiebig, tanzt im Wohnzimmer, schaut einen romantischen Film, kocht Euch ein Dinner Deluxe und macht jene Dinge, für die sonst zu wenig Zeit bleibt. Weitere Inspirationen für wertvolle Paarzeit hat dieser Artikel für Euch: Mit diesen 6 Paarzeitideen und Tipps zu mehr liebevoller "We-Time"

4. Kaffee der besonderen Art

Damit der traditionelle Morgenkaffee zu etwas Besonderem wird, bedarf es nur einer Kleinigkeit: ein Keramik-Stift. Schreibt hierfür mit diesem Stift eine Liebesbotschaft auf den Boden der Tasse. Schluck für Schluck wird der Schatz den lieben Worten näher kommen, bis er ihn beim Austrinken klar vor Augen hat. Diese romantische Geste ist wirklich klein, aber erzeugt eine enorm große Wirkung. Schließlich ist es überraschend und unsagbar liebevoll.

5. Liebesbotschaften

Kleine Liebesbotschaften lassen die Augen größer werden und das Herz höher schlagen. Seine tiefen Gefühle können auf verschiedene Arten als liebevolle Überraschungen verzaubern. Die folgenden drei Ideen sollen Euch inspirieren: 1. Mit Lippenstift "Ich liebe Dich" auf den Spiegel schreiben. Die Morgenroutine wird somit durch ein berührtes Lächeln versüßt.

2. Ein Post-it mit den Worten "Guten Morgen, mein Sonnenschein" auf seinen oder ihren Kaffeebecher kleben. Der Weg ins Büro wird beschwingt und von Liebe erfüllt.

3. Die Lieblingsschokolade in die Handtasche oder Arbeitstasche des Schatzes legen. Dieser liebevolle Gruß wird eine zuckersüße Überraschung inmitten des Berufsalltags.



Extratipps mit Spaßfaktor Verspielte Liebesbotschaften Wer es etwas verspielter mag, kann diverse Liebesbotschaften vorbereiten und diese überall in der Wohnung verteilen. So wird der Schatz immer wieder aufs Neue von kleinen Aufmerksamkeiten entzückt. Das können handgeschriebene Zettelchen, kleine Süßigkeiten oder niedliche Bildchen sein. Erotische Spielideen Wer seinem Liebesleben einen verspielten Extrakick verleihen möchte, wird in diesem Artikel sicher fündig: Süß und sündig: 5 erotische Spielideen für den Valentinstag Spoileralarm: Diese verruchten Spielchen funktionieren auch an jedem anderen Tag.

6. Schmuck mit Gravur

Personalisierter Schmuckstücke sind einzigartige Liebesbeweise mit Individualität. © 123RF/annakolosiuk

Zwar stehen vermehrt Frauen auf funkelnden Schmuck, aber auch immer mehr Männer lieben die glänzenden Accessoires. Damit aber nicht genug, denn wirklich persönlich wird ein Schmuckstück erst, wenn es Liebe mit Individualität verbindet. Egal, ob stylischer Herrenring, anmutiges Damenarmband oder Unisex-Halskette: Werden die eleganten Geschmeide personalisiert, trifft das mitten ins Herz. Denn man machte sich nicht nur auf die Suche nach einem edlen Accessoire für seinen Liebling, sondern überlegte sich gewählte Worte, um seiner Liebe Ausdruck zu verleihen. Und mit das Schönste ist: Er oder sie trägt es täglich bei sich.

7. Liebes-Tattoo

Möchte man sogar einen Schritt weitergehen, kann dieser Schritt unter die Haut gehen: wörtlich und im übertragenen Sinne. Kaum etwas sagt mehr "Du bist DER Mensch für mich", als ein Liebes-Tattoo. Schließlich ist diese Tinte unter der Haut für die Ewigkeit bestimmt. Möchte man seinem Herzensmenschen genau das zeigen, kann man eine Vielzahl an Möglichkeiten wählen. Lasst Eurer Kreativität freien Lauf, oder wählt eine dieser drei Optionen: 1. Klassisch: Der Name des Partners bzw. der Partnerin

2. Romantisch: Herz mit Datum des Jahrestages

3. Vertraulich: Ein Wort, Zeichen oder Symbol, das Euch miteinander verbindet.

(Beispiel: Ihr lebt beide für die Musik. Zwei Notenschlüssel, die miteinander verbunden sind, symbolisieren Euch und Eure Liebe.) Lässt man sich ein Tattoo zu Ehren der gemeinsamen Liebe stechen, wird das bei der oder dem Liebsten für feuchte Augen und überschäumende Gefühle sorgen.

Fazit: Romantische Gesten sind das Gegenmittel des Beziehungstrotts