Situationship: zwischen Dating und Beziehung (gefangen)

Locker, unverbindlich und vorteilsorientiert: Eine Situationship ist eine moderne Beziehungsform. Erfahrt hier, was sie ausmacht und warum sie oft so wehtut.

Von Alexa Moustaka

Regelmäßige Dates, viel gemeinsame Erotik, tiefes Kennenlernen und manchmal sogar gemeinschaftliche Unternehmungen mit Freunden und Familie: Klingt wie eine feste Beziehung, ist es aber nicht. Eine Situationship kann so locker und luftig, aber auch sehr schmerzhaft und zerstörerisch sein. Weitere interessante Beiträge über Liebe und Partnerschaft findet Ihr im Ratgeberbereich.

Was ist mit Situationship gemeint?

Situationship: Zusammen, aber nur ein bisschen. © 123RF/Vadymvdrobot Vermutlich kennt jeder diese moderne Beziehungsform oder fand sich vielleicht sogar selbst in ihr wieder, ohne es zu wissen: Die Rede ist von Situationship. Sie beschreibt mit einem Wort einen zwischenmenschlichen Schwebezustand, in dem man sich weder in einer reinen Datingphase noch in einer festen Beziehung befindet. Besonders Menschen, die (zunächst) überhaupt nicht auf eine feste Partnerschaft aus sind, fühlen sich mit dem Gedanken an eine unverbindliche, aber dennoch exklusive Verbindung wohl - die perfekten Voraussetzungen für eine Situationship. Dieses moderne, lockere und vorteilsorientierte Beziehungsmodell hat jedoch auch seine Tücken. Schließlich kann man Gefühle nicht immer steuern und findet sich vielleicht schon bald in einem Zustand zwischen Spaß, Hoffnung und Kummer wieder.

Wie erkennt man eine Situationship?

In einer Situationship hat auch gemeinsame Erotik ihren Platz. © 123RF/lightfieldstudios

Man lernt sich kennen, fängt an zu daten, kommt sich sowohl körperlich als auch emotional näher. Man mag sich, will Zeit zusammen verbringen, gemeinsam Spaß haben und Lebensinhalte miteinander teilen. Aber: Eine feste Beziehung soll nicht entstehen. Vielleicht, weil man noch nicht bereit für etwas Neues ist oder sein Singleleben weiterhin genießen möchte. Dennoch schätzt man die Nähe eines vertrauten Menschen und gibt sich gerne körperlicher Sinnlichkeit hin.

Oft wird eine Situationship mit einer Freundschaft Plus gleichgesetzt. Beide Beziehungsmodelle ähneln sich stark, weisen aber wesentliche Unterschiede auf. Wo man in einer Freundschaft Plus lediglich (locker) befreundet ist und miteinander schläft, teilt man in einer Situationship weit mehr.

Dazu gehört Folgendes: gemeinsame Unternehmungen

täglicher Kontakt (schriftlich, telefonisch oder live)

Vorstellung des Freundes- und Familienkreises

tiefe Gespräche

romantische Dates

gegenseitige Vertrautheit

(teilweise) exklusive Verbindung

gemeinsame Urlaube

Paarverhalten in der Öffentlichkeit (Händchenhalten, Küssen etc.) Schnell wird deutlich, wie schmal der Grad zwischen Affäre und Partnerschaft ist. Eine Situationship ist weder das eine noch das andere.

Warum tut eine Situationship so weh?

Manchmal entwickeln sich tiefere Gefühle, die eine Situationship schmerzhaft werden lassen. © 123RF/liudmilachernetska

In einer Situationship ist die Gefahr, dass einer von beiden sich verknallt oder verliebt, enorm groß. Denn nicht nur die gemeinsame Zeit, sondern auch die körperlichen Intimitäten können ein Feuer entfachen, dass liebevolle Gefühle entstehen lassen. Geschieht das und einer der Beteiligten beginnt unter der Unverbindlichkeit zu leiden, muss man klar kommunizieren, was man möchte, womit man nicht länger zurechtkommt und seine eigenen Grenzen bewahren. Schließlich weist eine Situationship viele Rahmenbedingungen auf, die für viele Menschen nicht gesund sind. Hierzu gehören: Keine Stabilität und Verlässlichkeit

Wenig bis keine Zukunftsperspektiven

Unsicherheit

Eifersucht

unerfüllte Hoffnungen, Wünsche und Bedürfnisse

Gefühl, ausgenutzt oder hingehalten zu werden Spürt man Gefühle dieser Art, sollte man sich mit seinen Emotionen auseinandersetzen und anschließend das transparente Gespräch suchen. Nur so wird einem klar, was man wirklich will und findet heraus, ob diese Verbindung eine Zukunft hat. Schließlich sollen beide glücklich sein. Ob das nun mit oder ohneeinander gelingt, gilt es herauszufinden.

Fazit: Eine Situationship sollte von BEIDEN Seiten gewollt sein