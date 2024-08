Diese 10 Anzeichen zeigen, dass er Dich wirklich liebt

"Liebt er mich wirklich?" ist eine Frage, aus der große Zweifel sprechen. Welches Verhalten seine Liebe eindeutig zeigt, verrät Euch TAG24.

Egal ob am Anfang einer Partnerschaft oder nach mehreren gemeinsamen Jahren: Manchmal fragt man sich, wie es um seine Gefühle bestellt ist. "Liebt er mich wirklich?" ist eine häufig gestellte Frage, die Zweifel aufzeigt. Schaut man aber unter die Oberfläche, kommen große Gefühle zutage - TAG24 erklär Euch, woran Ihr sie erkennt.

Liebt er mich wirklich? Taten sind oft deutlicher als Worte

Männer drücken ihre Liebe eher mit ihrem Verhalten aus. © 123RF/liudmilachernetska Stellt man sich die Frage "Liebt er mich wirklich?", stellt man sie sich aus gutem Grund. Denn sie zeigt Unsicherheiten auf, die innerlich quälen können. Viele Menschen zweifeln zuweilen an der Liebe ihres Partners. Besonders in der ersten Zeit in einer neuen Beziehung ist der "emotionale Schwebezustand" für viele schwer zu ertragen - sie wollen Klarheit, um ihre eigenen Gefühle zuzulassen und sich in der Partnerschaft sicher zu fühlen. Ob ein Mann interessiert ist, lässt sich an seiner Körpersprache deutlich erkennen. Aber ob ein Mann ernsthaft verliebt ist, verraten überwiegend seine Taten und Gesten. Denn Männer gehen tendenziell eher verhalten mit ihren verbalen Liebesbekundungen um - sie zeigen ihre Zuneigung vermehrt. Hunderatgeber Wahre Supernasen: So weit können Hunde riechen "Taten sagen mehr als tausend Worte" heißt es und es stimmt. Besonders die Herren der Schöpfung sind um große Gesten weit weniger verlegen, als um große Worte. Wenn man ihre Sprache der Liebe dechiffriert und richtig deutet, können etliche Zweifel ganz schnell der Vergangenheit angehören.

10 Anzeichen, dass er Dich wirklich liebt

Sein Verhalten kann auf vielfältige Weise "Ich liebe Dich" sagen. © 123RF/Vadymvdrobot

Wenn ein Mann wirklich liebt, dann kann er es sagen oder zeigen. Da Männer aber weit weniger ihr Herz auf der Zunge tragen, als es die Damenwelt tut, offenbaren sie ihre großen Gefühle mit Taten der Liebe. Welche das sind und was sie ihm bedeuten, erfahrt Ihr jetzt.

1. Er ist zärtlich zu Dir

Zärtlichkeiten, die Liebe zeigen sollen, beziehen sich nicht auf erotisierende Momente der Lust. Vielmehr zeigen sie, dass der Mann Dir sowohl körperlich als auch emotional nahe sein möchte. Das kann ein Kuss auf den Kopf sein, während Du liest, das liebevolle Streicheln Deines Arms bei einem gemeinsamen Filmabend oder eine sanfte Berührung Deines Rückens an der Supermarktkasse. Diese Zärtlichkeiten sind körperliche Gesten der emotionalen Verbundenheit.

2. Er hat Zeit für Dich

Nimmt sich ein Mann Zeit für Dich, bist Du eine Priorität in seinem Leben. Er empfindet Dich als wichtig, ist ernsthaft an Dir interessiert und Deine Befindlichkeiten liegen ihm sehr am Herzen. Folglich schreibt er Dir während der Arbeit, antwortet Dir auf Deine Nachrichten, ruft Dich nach dem Feierabend an oder fragt Dich bei einem gemeinsamen Abendessen nach Deinem Tag. Auch wenn er gerade auch andere Dinge im Kopf hat, Du bist ebenfalls Teil seiner Gedankenwelt. Sich Zeit für jemanden zu nehmen ist ein großes Zeichen der Zuneigung.

3. Er ist kompromissbereit

Kompromissbereitschaft und Streitschlichtungsversuche kosten Kraft und Energie. Schließlich befindet man sich in einer konfliktreichen Situation. Wollen Männer eine effiziente Lösung finden, die Euch beiden ein gutes Gefühl gibt, liegst Du ihm wirklich sehr am Herzen. Beziehungsstreit wegen einer vergessenen Verabredung oder Diskussionen wegen der Wochenendplanung kommen in den besten Beziehungen vor und sind kein Zeichen für schwindende Gefühle. Ratsam hierbei ist, auf sein Verhalten in solchen Situationen zu schauen. Er will Lösungen finden? Er gibt auch mal nach? Er geht den ersten Schritt auf Dich zu? Dann sind seine Gefühle sehr groß. Kompromissbereitschaft zeigt, wie wichtig ihm Deine Gefühle sind.

4. Er hört Dir aufmerksam zu

Stundenlange Gespräche zeigen ebenfalls große Gefühle. © 123RF/ufabizphoto

Hört ein Mann aufmerksam zu, will er nicht nur wissen, wie es Dir geht, sondern er will Dich tiefgründig kennenlernen. Denn aus allem, was Du sagst, kann er persönliche Facetten herausfiltern. Was beschäftigt Dich? Warum beschäftigt es Dich und welche Standpunkte vertrittst Du im Leben? All das interessiert ihn. Solche offenen Gespräche können spontan mit einem Glas Wein auf der Terrasse entstehen oder geplant sein, um sich nach einem anstrengenden Tag Luft zu machen. So oder so: Hört er Dir aufmerksam zu, macht er deutlich, dass Du ihm wichtig bist. Jemandem seine volle Aufmerksamkeit zu schenken ist eine sehr wertvolle Unterstützung.

5. Er nimmt Dir Dinge ab, um Dich zu entlasten

Wirst Du von Deinem Schatz im Alltag entlastet, ist ihm Dein Wohlergehen sehr wichtig. Indem er Dir Aufgaben abnimmt, zeigt er, dass Ihr ein Team seid und er Dich bestmöglich unterstützen will. Dabei kann es sich um den Wocheneinkauf handeln, ein wichtiges Telefonat betreffen oder das Auto sein, das dringend in die Werkstatt muss. Was es ist, ist grundsätzlich sekundär, aber es zeigt deutlich, dass er Dich entlasten möchte und sofort bereit ist, sich selbst damit mehr Arbeit zu machen. Jemanden zu entlasten ist eine große Geste der emotionalen Zusammengehörigkeit.

6. Er kreiert eine gemeinsame Zukunft mit Dir

Schmiedet ein Mann Zukunftspläne mit Dir, fühlt er ernste Gefühle. Andernfalls würde er nicht planen, so viel Zeit mit Dir zu verbringen und Dich nicht in sein Zukunft-Ich integrieren. Dabei kann es sich um den nächsten Urlaub, die erste gemeinsame Wohnung oder sogar Ehe- und Familienplanung handeln. Er sieht Dich definitiv in seiner Zukunft und das ist ein klares Ja auf die Frage: Liebt er mich wirklich? Gemeinsame Zukunftspläne sind ein großes Zeichen der Liebe, denn sie zeigen, dass man sich ein Leben ohne den anderen nicht vorstellen möchte.

7. Er ist empathisch

Sobald ein Mann spürt, wenn Dich etwas belastet, kennt er Dich nicht nur gut, sondern will, dass es Dir gut geht. Er fragt nach, teilt seine Eindrücke mit Dir und will Dich durch aktives Zuhören und gut gemeinte Ratschläge unterstützen. Ein Treffen mit der besten Freundin endete im Streit? Das Meeting nahm einen ungeahnten Verlauf? Das Familienessen war purer Stress? Er wird es merken und Dich auffangen. Eben, weil er Dich liebt. Empathie füreinander ist die Kunst, das zu fühlen, was der andere fühlt - durch eine tiefe emotionale Bindung.

8. Er überrascht Dich

Auch aufmerksame Gesten zeigen seine Liebe. © 123rf/Milkos

Wenn Dich ein Mann mit kleinen oder großen Aufmerksamkeiten überrascht, zeigt das drei bedeutende Dinge: 1. Er will Dir eine Freude machen.

2. Er ist glücklich, wenn Du es bist.

3. Du bist in seinen Gedanken präsent. All das wäre nicht so, wenn er Dich nicht lieben würde. Sowohl kleine Aufmerksamkeiten, wie Dein morgendlicher Kaffee in Deiner Lieblingstasse als auch große Gesten, wie ein Schmuckstück, das Du kürzlich im Schaufenster erspäht hast: Er denkt an Dich und fühlt viel für Dich. Aufmerksame Überraschungen sind Taten der Wertschätzung und Nächstenliebe.

9. Er möchte Dich dabei haben

Möchte ein Mann, dass sein Schatz möglichst oft bei ihm ist, zeigt das tiefe Gefühle. Besonders dann, wenn es sich dabei um seinen Freundes- und Familienkreis handelt. Er lässt Dich in sein Leben und möchte, dass Du bleibst. Eine Vereinsparty mit Sportkollegen, der Geburtstag seines besten Freundes oder sogar ein traditionelles Familienessen im Hause seiner Eltern: Will er Dich dabei haben, wünscht er sich eine langfristige Partnerschaft. Und diese wünscht er sich, weil er Liebe empfindet. Lässt man jemanden in sein (Sozial-)Leben hinein, fühlt man Aufrichtigkeit und Ernsthaftigkeit.

10. Er sagt "Ich liebe Dich"

Männer, die diese drei magischen Worte sagen, fühlen es nicht nur, sondern verspüren zugleich das große Bedürfnis, es Dich wissen zu lassen - ohne jeden Zweifel. Es mag nicht oft vorkommen, aber wenn Du diese Liebesbekundung hörst, kannst Du sicher sein, dass er es absolut ernst meint. Und ein "Ich liebe Dich" ist ohnehin bedeutsamer, wenn es nicht zur Gewohnheit wird. Wer "Ich liebe Dich" sagt, lässt allein sein Herz sprechen.

Fazit: "Liebt er mich wirklich?" - Zweifel, die oft mit einem selbst zu tun haben