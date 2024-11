Mit diesen 6 Tipps weckst Du den Jagdinstinkt bei Männern per WhatsApp

Viele Menschen fragen sich, wie sie bestmöglich den Jagdinstinkt beim Mann wecken? WhatsApp und andere Messengerdienste sind ideale Plattformen fürs flirtige Kennenlernen. In diesem Artikel erhältst Du sechs Tipps, um seinen Jagdtrieb zu wecken und sein Interesse zu vertiefen.

Die digitale Kommunikation ist ein ideales Medium, um ständig in Kontakt bleiben zu können. Aber wann ist es zu viel? Was und wie soll man schreiben? Sind Emojis zielführend oder eher kindisch? Rächen sich getextete Zweideutigkeiten und sollte man ihn auch mal zappeln lassen? Viele Fragen - TAG24 hat Antworten.

Egal, ob man noch vor dem ersten Date steht, oder bereits ein paar Treffen hatte: Ist man interessiert, will man das Interesse des Mannes zusätzlich anfeuern. Das kann mit WhatsApp und Co. prima funktionieren.

Weitere Tipps hierzu gibt's in diesem Artikel:

Eine kurze Zeile kann aber auch spannend wirken, denn sie bietet Raum für weitere Konversationen - er muss nachhaken. Auch die kurze Nachricht "Ich melde mich später bei Dir" kann sein Interesse seigern, weil er überhaupt nicht weiß, warum Du jetzt nicht antworten kannst, wie lange es dauert, bis Du Dich zurückmeldest und was Du dann zu berichten hast.

Deshalb gilt : Sei positiv und verwende nicht ständig weinende Emojis, GIFs des Trübsals oder lästernde Worte. Geht es Dir schlecht oder hast Du einen miesen Tag hinter Dir, teile es ruhig mit Deinem Schwarm, aber füge hinzu, dass Du das Beste aus der Situation machen willst und Dich dennoch auf die Zukunft freust. Allein der Gedanke an das nächste Treffen mit ihm zaubert Dir sicher ein Lächeln ins Gesicht.

Natürlich ist das Leben nicht immer von Sonnenschein und positiven Emotionen begleitet, aber wer zu viel Negativität in seinen Textnachrichten ausstrahlt, wird nicht viel Interesse ernten.

Hierzu ein Beispiel : Die Zeile "Sei nicht so neugierig!" kann ohne Emoji schnell als ernste Ermahnung verstanden werden. Mit einem Zwinkersmiley versehen, wird er lächeln und weiter texten.

Mit Emojis kannst Du Deine Nachrichten gekonnt in eine verständliche Bahn lenken und somit sein Interesse aufrechterhalten oder sogar erhöhen.

Deshalb gilt : Schreibe Deine Gedanken und Gefühle so transparent wie möglich. Das soll nicht heißen, dass Du explizite Liebesbekundungen schreiben sollst, sondern vielmehr, dass Missverständliches auf ein Minimum reduziert wird. Schließlich ist das "zwischen den Zeilen lesen" nicht immer möglich.

Eins kommt zum Anderen und plötzlich findet Ihr Euch in einer Schreibsituation wieder, die erotisches Knistern spürbar macht? Man hat zwar Lust weiterzugehen, weiß aber nicht, wie es ankommen und bewertet wird.

Deshalb gilt: Höre hierbei auf Dein Bauchgefühl. Wenn Du noch nicht so weit bist, dann kommuniziere das. Sträubst Du Dich hingegen nur gegen einen heißen Dirty Talk, weil Du denkst, er könnte es als billig einstufen, dann nur zu: Gehe darauf ein oder wage sogar den ersten Schritt in diese Richtung. Ist er tatsächlich nur daran interessiert, Dich ins Bett zu bekommen, ist es besser, das früher als später zu wissen.

Um sein Interesse zu steigern, eignen sich versaute Texte allerdings ideal. Sein Kopfkino wird ihm animalische Bilder präsentieren, die er so schnell nicht mehr vergessen kann und will. Sofern Du Dich damit wohlfühlst, kann das feurige Tippen beginnen - ein Vorgeschmack auf das, was (und wer) kommen mag.

Wenn Du Inspirationen für einen gelungenen Dirty Talk via WhatsApp suchst, kann Dir dieser Artikel helfen:

Sexting-Tipps: So gelingt das prickelnde Gespräch