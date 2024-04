Passen wir zusammen? Diese 7 Anzeichen sprechen für eine glückliche Zukunft

Manche Paare harmonieren nahezu perfekt miteinander. © 123RF/dolgachov

"Gleich und gleich gesellt sich gern" und "Gegensätze ziehen sich an" sind bekannte Redewendungen, die jedoch ziemlich konträr zueinander stehen. Was stimmt nun in Sachen Liebe?

Muss man dieselben Hobbys haben? Sollte man sich in den Zukunftswünschen des anderen wiederfinden? Wie wichtig sind Lust und Leidenschaft? All diese Dinge sind wertvolle Anzeichen, die aufzeigen, ob die neue Liebe unter einem harmonischen Stern steht.

Weil Menschen ebenso komplex wie die Liebe sind, sollte man bereits zu Beginn einer neuen Beziehung die Augen und das Herz öffnen.

So kann man bestimmte Anzeichen richtig einordnen und für sich deuten - die folgenden sieben sind ein guter Liebeskompass für Euer Beziehungsglück.