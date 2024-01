25 Jahre gewachsen: Die längsten Fingernägel der Welt

Die längsten Fingernägel der Welt wachsen seit über 25 Jahren zu einer unglaublichen Länge von insgesamt rund 13 Metern. Wer sich die Nägel aus welchem Grund so lang wachsen lässt, erfährst Du von TAG24.

Vor ihr hielt Chris Walton alias "The Dutchess" den Rekord mit über sechs Metern Länge. Die wiederum übernahm den Titel 2011 von Lee Redmond, die ihre insgesamt 865 Zentimeter langen Fingernägel bei einem Autounfall verlor.

Den Rekord für die längsten Fingernägel der Welt hält Diana Armstrong, deren Fingernägel bei der Messung am 13. März 2022 insgesamt unglaubliche 1.306,58 Zentimeter, also rund 13 Meter lang waren.

Diana lebt zusammen mit ihrer Familie in Minneapolis, einer Stadt in Minnesota (USA). Einen Rekord aufzustellen war eigentlich nicht das Ziel von Diana, als sie sich die Nägel wachsen ließ.

So groß die Freude über den Rekord auch gewesen sein mag, so traurig ist der eigentliche Hintergrund der langen Fingernägel von Diana, denn sie dienen als Erinnerung an den Tod ihrer Tochter Tisha im Jahr 1997.