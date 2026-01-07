Braucht man wirklich drei Stunden, um das längste Wort der Welt auszusprechen?

Unerwartet lang: Was ist das längste Wort der Welt und was bedeutet es? Das und mehr verrät TAG24.

Von Nele Fischer

Bist Du auf der Suche nach einem neuen, sicheren Passwort? Erfahre, warum sich das längste Wort der Welt wohl kaum für diesen Zweck eignet.

Wie lang ist das längste Wort der Welt?

Stimmt es, dass das längste Wort der Welt 189.819 Buchstaben hat? © 123RF/wasja Sucht man das längste Wort der Welt, stellt sich zunächst die Frage, wie man das überhaupt bestimmt und was als echtes Wort zählt - nur Einträge in Wörterbüchern, alle mündlich oder schriftlich produzierten, oder auch künstlich erzeugte Rekordwörter? In vielen Sprachen lassen sich Wörter je nach grammatischer Funktion erweitern, fusionieren und fast beliebig zusammensetzen. Einige erlauben dabei sogar das Verschmelzen ganzer Wortgruppen zu einem einzigen Ausdruck. Ob offiziell anerkannt oder nicht - ein Wort ist ganz besonders beeindruckend. Wie lang es ist und welche Wörter ebenfalls um den Titel konkurrieren, erfährst Du im Folgenden.

Längstes jemals geschriebenes Wort: 189.819 Buchstaben

Das längste Wort der Welt ist so lang, dass es vollständig ausgeschrieben den Umfang des Artikels sprengen würde. Das im Folgenden gekürzte englische Wort "Methionylthreonylthreonylglutaminylarginyl…isoleucine" ist nämlich unglaubliche 189.819 Buchstaben lang. Zur besseren Vorstellung: Geht man davon aus, dass etwa 2000 Buchstaben auf ein DIN-A4-Blatt mit Standardformat und Times New Roman in Schriftgröße zwölf passen, benötigt man fast 95 Seiten, um das Wort ganz auszuschreiben. Bei diesem Wort handelt es sich übrigens um den Fachbegriff für die Aminosäureabfolge des Proteins, das auch - viel kürzer - als Titin bekannt ist. Dmitry Golubovskiy, Redakteur des russischen Magazins "Esquire", liest das Wort in einem dreieinhalbstündigen Video vor:

Übrigens: Das Oxford English Dictionary erkennt es, wie auch andere chemische Formeln und DNA-Sequenzen, nicht als richtiges Wort an. Das längste Wort in diesem ist mit 45 Buchstaben "Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis" - eine Lungenkrankheit.

Längstes zusammengesetztes Wort laut Guinness World Records: 428 Buchstaben

Laut Guinness World Records findet man das längste zusammengesetzte Wort in Varadambika Parinaya, einem Werk von Tirumalamba aus dem 16. Jahrhundert. Es ist eins von mehreren Wörtern im Satz, die eine Region in Tamil Nadu (einem indischen Bundesstaat) beschreiben. Es besteht aus 195 Sanskrit-Zeichen: "निरन्तरान्धकारिता-दिगन्तर-कन्दलदमन्द-सुधारस-बिन्दु-सान्द्रतर-घनाघन-वृन्द-सन्देहकर-स्यन्दमान-मकरन्द-बिन्दु-बन्धुरतर-माकन्द-तरु-कुल-तल्प-कल्प-मृदुल-सिकता-जाल-जटिल-मूल-तल-मरुवक-मिलदलघु-लघु-लय-कलित-रमणीय-पानीय-शालिका-बालिका-करार-विन्द-गलन्तिका-गलदेला-लवङ्ग-पाटल-घनसार-कस्तूरिकातिसौरभ-मेदुर-लघुतर-मधुर-शीतलतर-सलिलधारा-निराकरिष्णु-तदीय-विमल-विलोचन-मयूख-रेखापसारित-पिपासायास-पथिक-लोकान्" Transkribiert umfasst es 428 Zeichen des römischen (auch lateinischen) Alphabets: "nirantarāndhakāritā-digantara-kandaladamanda-sudhārasa-bindu-sāndratara-ghanāghana-vr̥nda-sandehakara-syandamāna-makaranda-bindu-bandhuratara-mākanda-taru-kula-talpa-kalpa-mr̥dula-sikatā-jāla-jaṭila-mūla-tala-maruvaka-miladalaghu-laghu-laya-kalita-ramaṇīya-pānīya-śālikā-bālikā-karāra-vinda-galantikā-galadelā-lavaṅga-pāṭala-ghanasāra-kastūrikātisaurabha-medura-laghutara-madhura-śītalatara-saliladhārā-nirākariṣṇu-tadīya-vimala-vilocana-mayūkha-rekhāpasārita-pipāsāyāsa-pathika-lokān"

Weiterer Rekordhalter in der Literatur: 171 Buchstaben

Laut Guinness World Record (1990) gibt es ein weiteres Wort, das als längstes in der Literatur verwendetes Wort gilt. Dabei handelt es sich um ein altgriechisches Wort mit ursprünglich 171 Buchstaben: "Lopado­temacho­selacho­galeo­kranio­leipsano­drim­hypotrimmato­silphio­karabo­melito­kata­kechymeno­kichlepi­kossypho­phatto­perister­alektryon­opto­kephallio­kinklo­peleio­lagoo­siraio­baphe­tragano­pterygon" (Transkription) Es steht für ein fiktives Gericht aus verschiedenen Speisen wie Fisch, Fleisch und Soßen, das in Aristophanes Komödie "Die Weibervolksversammlung" genannt wird.

Weitere lange Wörter

Mit 63 Buchstaben ist "Rindfleisch­etikettierungs­überwachungs­aufgaben­übertragungs­gesetz" als eines der längsten deutschen Wörter um einiges kürzer. Daneben sind auch einige andere Sprachen dafür bekannt, vor allem Substantive und Adjektive zu langen Wörtern zusammenzusetzen: Niederländisch Kinder­carnavals­optocht­voorbereidings­werkzaamheden (53 Buchstaben): Vorbereitungen für einen Karnevalsumzug für Kinder Finnisch Lentokonesuihkuturbiinimoottoriapumekaanikkoaliupseerioppilas (61 Buchstaben): Flugzeug-Jet-Turbinenmotor-Assistenz-Mechaniker, Unteroffizier, in der Ausbildung Isländisch Vaðlaheiðarvegavinnuverkfærageymsluskúraútidyralyklakippuhringur (64 Buchstaben): Schlüsselbundring für die Außentür des Geräteschuppens für Werkzeuge zur Straßenbauarbeit bei Vaðlaheiði

Die längsten Wörter der Welt stehen nicht unbedingt im Wörterbuch. (Symbolbild) © 123rf/serezniy