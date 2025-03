Der tiefste See der Welt hält gleich mehrere Rekorde

Der tiefste See der Welt beeindruckt sowohl mit seinen Dimensionen als auch mit seinem Ökosystem. Erfahre mehr über den Rekordhalter.

Welches Leben verbirgt sich in seinen dunklen Tiefen? Die Antwort darauf und seine beeindruckenden Dimensionen werden im Folgenden deutlich gemacht.

Tiefe Gewässer lösen schon lange eine besondere Faszination, aber häufig auch ein beklemmendes, ehrfürchtiges Gefühl bei vielen Menschen aus. So spannend und geheimnisvoll sie sind, haben sie auch etwas Unberechenbares und Unheimliches an sich.

Der Baikalsee, manchmal auch nur Baikal genannt, ist ein Binnensee in Sibirien, dem asiatischen Teil Russlands. Bei ihm handelt es sich um einen Süßwassersee, der von Hochgebirgen der Oblast Irkutsk im Norden und der Republik Burjatien im Süden eingeschlossen. Sein Wasser ist so klar, dass man bis zu 43 Meter tief schauen kann.

Zum Vergleich: Der Bodensee ist Deutschlands tiefster See und nur 251 Meter tief.

Die Wasseroberfläche des Baikals befindet sich 456 Meter über dem Meeresspiegel. Von dort aus geht es an der tiefsten Stelle 1642 Meter in die Tiefe.

Größe

Der See ist etwa 636 Kilometer lang und bis zu 80 Kilometer breit. Seine unglaubliche Fläche von 31.722 Quadratkilometern macht das Gewässer zum siebtgrößten See weltweit. Zum Verständnis: Er ist mehr als zwölfmal so groß wie das Saarland.

Und er wächst sogar noch. Da der Boden der Region weiterhin aktiv ist, wächst der See jährlich um etwa zwei Zentimeter. Er droht Asien in ferner Zukunft zu teilen.

Volumen

Die Größe und Tiefe des Baikals ergeben eine Wassermenge von 23.000 Kubikkilometern. Dadurch gilt der Baikalsee als größtes Süßwasserreservoir und wasserreichster See der Welt.

Die Menge entspricht etwa 450-mal so viel wie die Wassermasse im Bodensee. Außerdem handelt es sich dabei um knapp ein Fünftel der weltweiten Süßwasserreserven.