Fleischfressende Pflanzen: So pflegt und füttert man sie richtig

Die Karnivoren stammen aus sehr feuchten Moorgebieten und wachsen oftmals direkt am Wasser. Dort herrscht nicht nur eine hohe Luftfeuchtigkeit, sondern auch mäßige bis hohe Temperaturen.

Aus diesem Grund halten viele Pflanzenliebhaber fleischfressende Pflanzen in Terrarien. So können sie die natürliche Umgebung der Karnivoren am besten nachahmen und diesen beim Wachsen zusehen.