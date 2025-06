Kann man Luftwurzeln bei Orchideen abschneiden oder schadet ihnen das?

Dass Orchideen Luftwurzeln ausbilden, ist also keine Folge von Pflegefehlern, sondern ganz natürlich und wichtig.

Diese Wurzeln ermöglichen zum einen, dass sich die Aufsitzerpflanze an Ästen festklammern kann. Zum anderen dienen sie als Versorgungsorgan.

Die meisten Orchideen sind Aufsitzerpflanzen (Epiphythen), die in der Natur auf Bäumen im tropischen Regenwald wachsen. Dazu benötigen sie ihre langen grauen bis grünlichen Luftwurzeln.

Wissenswert: Es gibt auch terrestrische oder lithophile Orchideen, die keine Luftwurzeln, sondern ein Wurzelsystem im Boden oder an Felsen bilden.

Klebrige Blätter an Orchidee und anderen Zimmerpflanzen? Das ist der Grund

Verfaulte Wurzeln lassen sich von der Basis leicht abziehen. Dabei hinterlässt man dann lediglich einen dünnen, inneren Strang, den man in den Topf verlegen kann.

Wer entgegen der Empfehlungen auch gesunde Wurzeln reduzieren möchte, sollte sie nicht alle auf einmal kappen. So kann sich eine Orchidee langsam an die eingeschränkte Versorgung gewöhnen.

Man sollte nur gesunde Pflanzen schneiden. Bereits geschwächten Orchideen kann er zusetzen. Aber auch bei vitalen Zimmerpflanzen sollte der Rückschnitt minimal gehalten und nur abgeschnitten werden, was wirklich nötig ist.

Für den Schnitt ist scharfes und steriles Werkzeug unverzichtbar. Eine scharfe Schere verhindert, dass die Wurzel beim Schnitt unnötig verletzt wird. Vor allem, wenn man mehrere Orchideen behandeln muss, sollte das Werkzeug vor jedem Ansetzen an einer neuen Pflanze desinfiziert werden, damit keine Krankheiten übertragen werden.

Wer sich wirklich an dem Aussehen langer Luftwurzeln stört, muss sich auch ohne Rückschnitt nicht unbedingt damit abfinden. Alternativ kann man Luftwurzeln in die Erde umleiten, indem man sie wieder in den Topf steckt. Gegebenenfalls muss man eine Orchidee umtopfen, um ihr dann ausreichend Platz zu bieten.

Eine weitere Möglichkeit ist es, besonders lange Luftwurzeln an Weinrebhölzern oder ein Stück Korkeichenrinde zu binden, um sie zu kontrollieren und bewusst zu arrangieren. Dabei sollte man Nylonschnur oder rostfreien Draht verwenden und sichergehen, dass man Wurzeln nicht beschädigt.

Auch mit Glasvasen oder Pflanzenampeln kann man versuchen, störende Wurzeln in die Zimmergestaltung zu integrieren.