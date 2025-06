Wenn die Orchidee gelbe Blätter bekommt: So kann man sie retten

Es kommt gar nicht mal so selten vor, dass die Orchidee gelbe Blätter bekommt. Damit muss man sich jedoch natürlich nicht abfinden.

Erfahre nun also die häufigsten Ursachen für die Verfärbungen sowie wie man die Orchidee retten und einer Gelbfärbung vorbeugen kann.

Auch starke Zugluft oder Temperaturschwankungen am Standort setzen der Orchidee zu.

Auch eine niedrige Luftfeuchtigkeit führt zu einer schnelleren Verdunstung als eine Wasseraufnahme möglich ist, was die Blätter ebenfalls schneller welken lässt.

Die Pflanze kann auch durch einen Pilzbefall (z. B. Schwarzfleckenkrankheit) sowie aufgrund von Woll- und Schildläuse oder Spinnmilben geschwächt sein. Letztere saugen Saft aus den Pflanzenteilen und nehmen der Pflanze ihre Nährstoffe. Sie erkennt man auch an klebrigen Blättern der Zimmerpflanze .

Dagegen kann ein Überdüngen zu Salzansammlungen und Schäden an der Pflanze und schließlich gelben Blättern führen.

Mit der richtigen Pflege und am richtigen Standort kann man gelben Blättern bei der Orchidee auch vorbeugen.

Bei Trockenheit sollte die Orchidee mit ausreichend Wasser versorgt werden oder in Zukunft das Besprühen in die Pflegeroutine aufgenommen werden.

Das kann beispielsweise ein Umzug an einen neuen Standort sein - weg vom Südfenster oder gegebenenfalls der Heizung.

Ob man das Blatt entfernen sollte, hängt zum Teil von der Ursache der Blattfärbung ab.

Das spricht dagegen

Generell ist es erst einmal nicht notwendig oder sogar ratsam, es zu entfernen. Zum einen fällt es mit der Zeit von selbst ab. Andererseits dient das Blatt als Nährstoffspeicher. Entfernt man es zu früh - also noch bevor es komplett abgestorben ist - kappt man die Reserve, aus der die Pflanze Nährstoffe ziehen kann.

Das spricht dafür

Bei Fäulnis am Blatt oder einem Schädlingsbefall sollte das Blatt dagegen tatsächlich abgetrennt werden. Häufig lässt es sich an einer Art Sollbruchstelle abzupfen. Zum Schneiden sollte man auf eine scharfe und saubere Schere achten und dicht an der Basis schneiden, ohne die Pflanzen zu verletzen.