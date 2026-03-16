Bisher keine Fanmeilen zur Fußball-WM in Sachsen-Anhalt geplant

Magdeburg - Für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sind in Sachsen-Anhalts größten Städten bislang keine großen Public-Viewing-Veranstaltungen geplant.

Bisher gibt es in Sachsen-Anhalt nur wenige Gastronomen, die ein Public Viewing zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 planen. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter den zehn einwohnerstärksten Städten im Land ergab, dass keine Kommune derzeit eigene Fanmeilen oder Großübertragungen organisiert.

Vereinzelt hätten jedoch private Veranstalter in den Städten nach möglichen Public-Viewing-Angeboten gefragt, teilten mehrere Verwaltungen mit. Konkrete Anträge für größere Veranstaltungen lägen bislang aber nicht vor.

In Magdeburg sei jedoch zu erwarten, dass Gastronomen Spiele etwa in Biergärten oder auf Terrassen übertragen.

Eine Übersicht darüber habe die Stadt nicht, weil dafür keine gesonderte Anmeldung erforderlich sei. "Planungen größerer Fanfeste privater Veranstalter sind uns bislang nicht bekannt", teilte ein Sprecher mit.

Auch in Halle sind nach Angaben der Stadt derzeit keine Public-Viewing-Veranstaltungen geplant. Anträge für entsprechende Veranstaltungen lägen bislang nicht vor.

Lediglich ein Gastronom habe angefragt, ob es wieder eine bundesweite Verordnung geben werde, die Übertragungen im Freien erleichtere.