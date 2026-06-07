Hausexplosion mit drei Toten in Görlitz: Kein Unfall! Zwei Tatverdächtige in Haft

Görlitz - Krasse Wendung am Sonntagabend: Die Hausexplosion in Görlitz vom 18. Mai, die drei Menschen ihre Leben kostete, soll kein Unfall gewesen sein! Die Polizei nahm zwei Tatverdächtige fest.

Die Überreste des eingestürzten Gründerzeithaus in Görlitz. © dpa | Sebastian Kahnert

Gegenüber TAG24 bestätigten die Beamten am Abend, dass die beiden Männern bereits in Haft sitzen. Bei den mutmaßlichen Tätern soll es sich um den Polen Bartosz K. (27) sowie den Afghanen Zolmai K. (33) handeln.

Sie sollen die Leben der Rumäninnen Georgiana Rusu (†25) und Simona Marcu (†26) sowie des Deutsch-Bulgaren Ahmed M. (†48) auf dem Gewissen haben. Denn diese "erlagen alle [...] traumatisch bedingten Verletzungen, die mit dem Einsturz des Hauses in Verbindung stehen", sagte Irene Schott (59), Sprecherin der Görlitzer Staatsanwaltschaft, Ende Mai zu TAG24.

Doch erst ab 3. Juni konnten Kriminaltechniker den Trümmerhaufen unter die Lupe nehmen. Offenbar mit schnellem Erfolg. "Wir haben zwei Tatverdächtige ermitteln können", erklärte Polizeisprecher Kai Siebenäuger (45) Sonntagabend. "Sie stehen im Verdacht die Rohrleitungen beschädigt zu haben. Die Theorie ist dass sie Kupfer entwenden und zu Geld machen wollten."

Bartosz K. Und Zolmai K. sitzen bereits in Haft, allerdings nicht wegen der Explosion: Sie sind der Polizei schon durch diverse Diebstähle und Einbrüche bekannt und wurden deshalb bereits nach der Explosion verhaftet.

Nun sucht die Polizei Zeugen: Wer hat die beiden in der Nähe des Tatorts oder im Stadtgebiet gesehen? Es warten 5000 Euro Belohnung!

Die Ermittlungen dauern an.