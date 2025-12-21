Keine Unbekannten: Das sind die ersten Monarchs-Neuzugänge
Dresden - Kleines vorzeitiges Geschenk der Dresden Monarchs an ihre Fans! Einige Konkurrenten haben bereits Neuzugänge für die Saison 2026 in der German Football League (GFL) veröffentlicht, wenige Tage vor den Feiertagen sagen auch die Königlichen "Frohe Weihnachten".
Oder besser noch "Feliz Navidad", denn im nächsten Jahr wird bei den Monarchs wieder Spanisch gesprochen.
Die zwei Neuen, die der deutsche Vizemeister am Samstag präsentierte, spielten zuletzt in ihrem Heimatland bei den Madrid Bravos in der European League of Football (ELF), sind aber in Dresden keine Unbekannten.
Bereits in der Saison 2024, als es wie dieses Jahr nur zum Vizemeister-Titel reichte, trugen Lucas Masero (25) und Jordi Torrededia (23) das Monarchs-Trikot. Im neuen Jahr wollen sie einen neuen Anlauf nehmen, um endlich den Pokal im Rudolf-Harbig-Stadion in die Höhe zu strecken.
"Ich weiß, dass Lucas die Final-Niederlage von 2024 noch nicht abgehakt hat und darauf brennt, den Titel in diesem Jahr endlich wieder nach Dresden zu holen", erklärt Martin Schmidt (37).
Kontinuität spielt für die Dresden Monarchs eine große Rolle
Der Defense Coordinator der Monarchs freut sich über den Rückkehrer, denn "er war in der Saison 2024 ein wichtiger Faktor für den Einzug in den GFL Bowl und sorgte über die gesamte Saison für die notwendige Stabilität in unserem Backfield".
In 15 Spielen für die Königlichen sorgte der Cornerback Masero für insgesamt 60 Tackles sowie drei Interceptions. Landsmann Torrededia ist dagegen in der Offense zu Hause. Der 1,76 Meter große und 82 Kilogramm schwere Wide Receiver kam in 14 Spielen für die Monarchs auf insgesamt 60 Catches für 803 Yards und sieben Touchdowns.
"Jordi hat in seiner ersten Saison bei uns sehr beeindruckt. Umso glücklicher sind wir, so einen schnellen und fangsicheren Receiver in dieser Saison wieder in unseren Reihen zu haben", freut sich Offense Coordinator Robert Cruse (51) und verrät, warum beide zurückkommen:
"Die Dresden Monarchs stehen für Kontinuität und Zusammenhalt. Genau das ist es auch, neben unseren großartigen und frenetischen Fans, was Jordi davon überzeugt hat, wieder nach Dresden zurückzukommen."
Titelfoto: Eric Münch