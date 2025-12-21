Keine Unbekannten: Das sind die ersten Monarchs-Neuzugänge

Dresden - Kleines vorzeitiges Geschenk der Dresden Monarchs an ihre Fans! Einige Konkurrenten haben bereits Neuzugänge für die Saison 2026 in der German Football League (GFL) veröffentlicht, wenige Tage vor den Feiertagen sagen auch die Königlichen "Frohe Weihnachten".

Im Halbfinale 2024 gegen Hildesheim machte Lucas Masero (25, o.) ein Topspiel. © Lutz Hentschel

Oder besser noch "Feliz Navidad", denn im nächsten Jahr wird bei den Monarchs wieder Spanisch gesprochen.

Die zwei Neuen, die der deutsche Vizemeister am Samstag präsentierte, spielten zuletzt in ihrem Heimatland bei den Madrid Bravos in der European League of Football (ELF), sind aber in Dresden keine Unbekannten.

Bereits in der Saison 2024, als es wie dieses Jahr nur zum Vizemeister-Titel reichte, trugen Lucas Masero (25) und Jordi Torrededia (23) das Monarchs-Trikot. Im neuen Jahr wollen sie einen neuen Anlauf nehmen, um endlich den Pokal im Rudolf-Harbig-Stadion in die Höhe zu strecken.

"Ich weiß, dass Lucas die Final-Niederlage von 2024 noch nicht abgehakt hat und darauf brennt, den Titel in diesem Jahr endlich wieder nach Dresden zu holen", erklärt Martin Schmidt (37).