Lyles, Domann oder beide? Wer führt die Monarchs an?

Dresden - Brock Domann (26) oder Karé Lyles (26)? Wer wird die Dresden Monarchs am heutigen Samstag (16 Uhr) im Playoff-Viertelfinale anführen? Die Königlichen haben jetzt in der heißen Phase der Saison gleich zwei Top-Quarterbacks in ihren Reihen und können davon nur profitieren!