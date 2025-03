McDougle-Ersatz gefunden: Er geht für die Monarchs auf die Jagd

Dresden - Lamonte McDougle (26) hat vergangene Saison ordentlich abgeliefert. Zurück kommt er scheinbar nicht. Zumindest haben die Dresden Monarchs einen weiteren Defensive Liner als Neuzugang präsentiert. Der Spot ist damit zu, und den "Ehemaligen" zieht es wohl eher in die European League of Football (ELF).

Zahlen, die für einen Wechsel in die kanadische Junioren-Football-Liga reichten, wo er für die Valley Huskers in elf Partien im Schnitt vier Tackles pro Spiel und zwei Quarterback-Sacks erzielte.

"Der Schritt in die GFL kommt für mich zur richtigen Zeit. Das ist eine wirklich starke Liga, und ich bin bereit, mit den Dresden Monarchs Großes zu erreichen. Dafür möchte ich alles geben und einen gewichtigen Beitrag leisten", wird Malan vom Verein zitiert.

Doch der 1,98 Meter große und 127 Kilogramm schwere Brite hat in der Vergangenheit bereits mehrfach bewiesen, dass er ähnliche Zahlen abliefern kann.

Mit 40 Tackles (26 Solo/14 Ass) und acht Quarterback-Sacks in 15 Spielen hat McDougle beeindruckende Zahlen hinterlassen. Große Fußstapfen, die Ange-Michel Steven Malan da ausfüllen muss.

Defense-Coach Martin Schmidt (36, r.) muss seine D-Line neu aufbauen. © Lutz Hentschel

Zurück in Großbritannien bei den Edinburgh Wolves in der britischen American-Football-Liga schaffte Malan in sieben Spielen 22 Tackles und vier Quarterback-Sacks - weswegen auch ELF-Klubs auf ihn aufmerksam wurden.

Der Wechsel zu den Fehérvár Enthroners schien aber nicht die beste Entscheidung gewesen zu sein. Zumindest kam der D-Liner bei den Ungarn nur zu fünf Kurzeinsätzen - mit vier Tackles for Loss.

"Steven bringt mit seiner Größe und Athletik einen besonderen Mix mit. Wir erwarten buchstäblich Großes von ihm. Er wird in der Rotation der D-Line beim Gegner für viele Probleme sorgen", erklärt Defense-Coach Martin Schmidt (36) über seinen neuen Mann.

Es wird sich zeigen, ob Malan und der andere neue D-Liner Deshon Hall Jr. (24) die große Lücke, die McDougle und Michael Badejo (28) hinterlassen haben, auch schließen können.