Monarchs: Finnische Vize-Europameister im Anflug

Dresden - Am 25. Oktober findet das Final-Four-Turnier der Europameisterschaft im American Football statt. Im Halbfinale trifft Deutschland auf Österreich. In einem möglichen Finale könnte der Gegner Finnland heißen - mindestens zwei Königliche wären bei den Nordmännern wohl dabei.

Erstmals wird das sogar ein Brüderpaar sein. Janne (26) und Joel (24) Särkelä sollen künftig auf Touchdown-Jagd gehen. "Wir sehen in beiden die perfekten Ergänzungen für unsere Offense", so Cruse.

Joel Särkelä (24) wurde in den Jugendteams mehrfach als "Offensive Player of the Year" ausgezeichnet. © Jari Turunen

Der 26-jährige Janne feierte in den vergangenen drei Jahren jeweils die Vizemeisterschaft in der finnischen Liga.

Der 1,92 Meter große und 94 Kilogramm schwere Receiver steuerte dafür in 37 Spielen Catches für 1971 Yards und 30 Touchdowns bei. Zudem wurde er 2023 mit der Nationalmannschaft Vize-Europameister.

Sein knapp zwei Jahre jüngerer Bruder ist erst seit 2020 in der Herrenmannschaft unterwegs, kam in der vergangenen Saison in zwölf Spielen auf 26 Receptions für 498 Yards und sieben Touchdowns.

Der 1,78 Meter große und 85 Kilogramm schwere Ballempfänger wurde in der U17 und U19 seines Heimatvereins mehrfach zum "Offensive Player of the Year ausgezeichnet". "Für mich und meinen Bruder ist der Weg in die GFL ein großer Schritt, den wir bereit sind, zu gehen", erklärt Joel.

Ihre Vorgänger Sebastian Sagne, Micky Kyei, Martti Välimaa, Santeri Inkinen, Nico Barrow und Arttu Tenneberg haben große Fußstapfen hinterlassen. In der Defense will das Landsmann Eero Vaija auch diese Saison wieder.