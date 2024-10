Parallele zu 2021: Bringt Zur Nieden den Monarchs wieder Glück?

Dresden - Ob Florian Zur Nieden (25) an selbsterfüllende Prophezeiungen glaubt, das ist nicht überliefert. Doch der Defense-Spezialist der Dresden Monarchs hofft zumindest darauf. Denn er könnte selbst so eine sein.

Fast zwei komplette Spielzeiten fehlte Florian Zur Nieden (25) verletzt. Er ist glücklich, wieder dabei zu sein. © Lutz Hentschel

"Es sind viele Parallelen. Wir haben auch im Heinz-Steyer-Stadion im Halbfinale gespielt, ich war auch verletzt in dem Jahr und spät zurückgekommen. Es sind einige Sachen, die zusammenlaufen. Wir haben gewonnen, also hoffe ich das wieder", gesteht der 25-Jährige mit Blick auf den GFL Bowl am 12. Oktober in Essen.



2021 war er einer der Kapitäne des Teams, das damals im Endspiel zum ersten und bisher einzigen Mal die Deutsche Meisterschaft für die Königlichen holte. Logisch, dass das drei Jahre später auch gegen die Potsdam Royals gelingen soll.

Im Halbfinale gegen die Hildesheim Invaders stand Zur Nieden voll gedresst und einsatzbereit an der Seitenlinie, zum Einsatz kam er nicht.

"Im Halbfinale willst du deine beste Elf, die eingespielt ist, auf dem Feld haben. Da bin ich fein mit. Ich unterstütze meine Jungs und ich bin zufrieden damit. Wir sind im Finale und mehr kann man nicht wollen", gesteht er.