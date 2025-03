Das ging fix! Center Eddy Edigin verlässt Niners und spielt heute schon für Weißenfels

Chemnitz - Unmittelbar vor dem 94:90 Auswärtssieg bei der BG Göttingen verkündeten die Niners Chemnitz am Samstagabend die nächste Personalentscheidung. Eddy Edigin (29) löste seinen bis 2026 datierten Vertrag vorzeitig auf und wechselt - wie TAG24 am Freitag bereits vermutete - zum Ligakonkurrenten Mitteldeutscher BC.

Kevin Yebo (28) kehrte vom Basketball-Meister FC Bayern München zurück zu den Niners Chemnitz. © Hendrik Schmidt/dpa

Dort war durch die Fingerverletzung beim Pokalhelden Martin Breunig (wird kommende Woche operiert und fällt bis Saisonende aus) die wichtige Center-Position frei geworden.

Edigin trainierte in den vergangenen Tagen in Chemnitz nicht mehr mit. Auch die Fahrt zum Auswärtsspiel nach Göttingen trat der 2,03 Meter große und 110 Kilogramm schwere Hüne nicht mit an. Das Derby am Osterwochenende in Weißenfels bekommt damit eine zusätzliche Brisanz. Dann trifft Edigin erstmals auf seinen Ex-Verein aus Chemnitz.

Nachdem die Niners in den vergangenen Wochen mit Kevin Yebo (28), Jacob Gilyard (26) und Damien Jefferson (27) personell kräftig nachgelegt hatten, waren die Tage von Edigin in Chemnitz gezählt.

"Die gesamte Niners-Familie bedankt sich bei Eddy für seinen Einsatz in dieser Saison und wünscht dem sympathischen Riesen alles Gute für seine weitere sportliche wie auch private Zukunft", erklärte der Europe-Cup-Sieger von 2024 auf seiner Homepage